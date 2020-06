Carlos "El Chino" Discua queda fuera del Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El mediocampista hondureño Carlos "El Chino" Discua no entra en los planes del club sampedrano Marathón para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.



Fue el mismo jugador quien informó que le dijeron que no renovarán su contrato, después de cumplir dos años con el "Monstruo Verde".

"Terminamos el convenio con Marathón, no se va a renovar por el tema económico que ellos me manifestaron y estamos confiando en Dios que se venga cosas mejores", dijo el futbolista.



Discua dijo que habló sobre la renovación de su contrato con el equipo verdolaga, sin embargo, ellos no le hicieron ninguna oferta. "Ellos quizás no tenían para pagar, no hubo una negociación, me lo hicieron saber, estoy tranquilo, es parte del fútbol y solo queda seguir adelante".



Carlos Discua dijo que está a la espera de que se le abrán nuevas puertas, no obstante, reconoció que va las cosas serán más difíciles debido a la crisis económica. "no será igual que antes, esperemos que nos llegue una buena para tomar una mejor decisión", puntualizó.

