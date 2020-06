El lema "Black lives matter" en camiseta de la Roma en final de temporada

ROMA, ITALIA.- El AS Roma anunció este jueves que una insignia "Black Lives Matter" será colocada en la camiseta de los jugadores en los últimos partidos de la temporada, cuando el mundo del deporte continúa tomando posición tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos.



"No es suficiente con no ser racista. Hay que ser antiracista", tuitéo el club italiano para explicar su iniciativa.

La insignia, que irá en la manga izquierda de la camiseta 'giallorossa', representa dos manos que se estrechan, una negra y la otra blanca. La imagen está acompañada por los lemas "Black Lives Matter" y "Assieme" (juntos en italiano).



Assieme es el nombre de la campaña de iniciativas sociales lanzadas por el club durante la pandemia del coronavirus.



Las nuevas camisetas serán llevadas durante los doce partidos de Serie A que quedan por jugarse y desde el encuentro de reanudación del campeonato entre la Roma y la Sampdoria de Génova el 24 de junio.

Las camisetas serán después subastadas para recoger fondos en favor de varias asociaciones de lucha contra el racismo, hizo saber el club de la capital.