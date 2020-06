Miles de personas acuden a protesta de Black Lives Matter en Australia

La amenaza de lluvia y la falta de autorización municipal hizo que la marcha de Perth no llegase a los entre 8,000 y 15,000 asistentes previstos por los organizadores. Foto: AP

SYDNEY, AUSTRALIA.- Las protestas en apoyo al movimiento Black Lives Matter continuaron el sábado en Australia pese a la advertencia de las autoridades sanitarias, aunque a una escala notablemente menor que el pasado fin de semana, cuando miles de personas salieron a la calle en la costa este.



La mayor movilización se registró en Perth, la capital del estado de Australia Occidental, donde según estimaciones de Australian Broadcasting Corp. 5,000 personas se congregaron para recordar a George Floyd y a los aborígenes australianos que murieron bajo custodia policial.

Floyd, un afroestadounidense, murió el pasado 25 de mayo luego de que un agente de policía blanco de Minneapolis lo inmovilizó en el piso, cuando llevaba grilletes en las muñecas, presionando su rodilla contra su cuello. Su fallecimiento provocó semanas de protestas en Estados y en todo el mundo con el mismo lema: Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan).



La amenaza de lluvia y la falta de autorización municipal hizo que la marcha de Perth no llegase a los entre 8,000 y 15,000 asistentes previstos por los organizadores.



Hannah McGlade, abogada especializada en derechos humanos y activista, pidió una investigación independiente sobre la muerte de aborígenes detenidos y rechazó los llamados de los políticos a evitar las protestas.



“Nos dijeron que no viniésemos. Nos dijeron que guardáramos silencio. No nos callaremos", afirmó McGlade.

Por otra parte, la policía de París ordenó el cierre de los recién abiertos restaurantes y tiendas ubicados a lo largo del trayecto de una marcha contra la brutalidad policial y el racismo que se celebrará más tarde en el día, por temor a posibles actos violentos.



La manifestación, entre la Plaza de la República, en el este de la capital francesa, y la Ópera, se espera que sea la más multitudinaria de las organizadas en todo el país este fin de semana inspiradas por el movimiento Black Lives Matter.