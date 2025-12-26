México propone prohibir celulares y dispositivos móviles en escuelas de educación básica

La iniciativa plantea modificar el artículo 84 de la ley para impedir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil en las escuelas, salvo en casos de emergencia o por necesidades educativas especiales.

Ciudad de México, México.- El senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en los niveles de educación básica en México.

De acuerdo con la propuesta, el personal docente y directivo estaría facultado para retener los dispositivos de los estudiantes durante el horario escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida, y devolverlos al término de la jornada.

Al presentar la iniciativa en tribuna, Anaya Gutiérrez explicó que la propuesta responde a un fenómeno creciente en las aulas mexicanas: el uso indiscriminado de dispositivos móviles y su impacto en la atención, la convivencia escolar y el sentido formativo del espacio educativo.

En un comunicado, el legislador sostuvo que el objetivo es recuperar a la escuela como un entorno de atención plena, reflexión y desarrollo humano integral, al favorecer la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre alumnos y docentes.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, señaló que el establecer límites claros al uso de la tecnología busca proteger el derecho de la niñez a una educación de calidad en un entorno sano y equilibrado, además de reducir riesgos asociados, como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia a la conectividad constante.

El senador aclaró que la iniciativa no pretende frenar el progreso tecnológico, sino asegurar que la tecnología sea un apoyo complementario en el proceso educativo y no un sustituto de la interacción humana en el aula.