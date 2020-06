"Piojo" Herrera renueva con el América por cuatro años más

La dirigencia informó que el entrenador aceptó las condiciones que le plantearon para una renovación en la que no tendrá aumento de sueldo. Foto: Twitter/@ClubAmerica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de meses de negociaciones, Miguel “Piojo” Herrera finalmente llegó a un acuerdo y el lunes firmó un contrato que lo mantendrá como entrenador del América por cuatro años más, informó el equipo.



Herrera, de 52 años, ha ganado cuatro títulos en dos etapas al frente de las Águilas y es junto con el brasileño Jorge Vieira y Raúl Cárdenas, el entrenador más laureado de la institución, una de las dos más populares en México.



El “Piojo” Herrera se ha coronado campeón de liga en el Clausura 2013 y Apertura 2019, de Copa en el Clausura 2019 y Campeón de Campeones en ese mismo año, cuando fue premiado con el Balón de Oro como mejor entrenador del país.



“Existe una plena confianza en el proyecto, y nuestro deseo es que permanezca muchos años al frente del primer equipo”, dijo Santiago Baños, presidente deportivo del equipo. “Estamos seguros de que llegarán más títulos con Miguel al frente”.



Recientemente, Herrera terminó un contrato de tres años que había firmado en el 2017, cuando llegó al equipo para una segunda etapa. La primera fue del 2011 al 2013, cuando dejó a las Águilas para dirigir a la selección de México en el Mundial de Brasil 2014.





Aunque no se daba la renovación, Herrera dijo que no le preocupaba su seguridad laboral y que se quedaría en el club por mucho tiempo.



La dirigencia informó que el entrenador aceptó las condiciones que le plantearon para una renovación en la que no tendrá aumento de sueldo.



“Como institución reconocemos y agradecemos la prudencia y solidaridad de parte de Miguel y su cuerpo técnico, quienes comprenden la situación económica que actualmente prevalece en el fútbol al acordar una renovación contractual en los términos propuestos”, dijo el club en un comunicado.





En nueve torneos de liga bajo el mando del “Piojo” Herrera, América ha alcanzado al menos la ronda de semifinales y ha sido dos veces campeón y dos más subcampeón.



En el Clausura 2020, que eventualmente se canceló por la pandemia, América marchaba en el cuarto puesto de la clasificación cuando se habían disputado 10 de las 17 fechas del campeonato.



América regresó el lunes a los entrenamientos presenciales en sus instalaciones de cara al inicio del Apertura 2020, programado para el 24 de julio.