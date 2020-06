Liga de España no descarta público esta temporada 

MADRID, ESPAÑA.- La Liga española no descarta la vuelta de aficionados a los estadios este temporada.



El presidente de La Liga, Javier Tebas, señaló el domingo que respalda jugar con gente donde sea posible. El mensaje de Tebas contradijo lo dicho previamente por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien indicó que no sería justo que algunos equipos puedan contar con públicos y otros no.



"En el momento que se pueda tiene que haber aficionados", dijo Tebas en en entrevista el domingo con Movistar, el canal que transmite los partidos en España. "Vamos por orden y hoy es un tema sanitario todavía. Soy partidario de jugar con gente cuando se pueda, en aquellos lugares donde se pueda".

De manera gradual, España ha ido atenuando las medidas de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Algunas regiones del país se encuentran en fases más avanzadas, lo que les permite montar partidos con cierta presencia de público en las gradas.



Las Palmas, club de la segunda división, ha pretendido ser local el próximo fin de semana con aficionados en su estadio en las Islas Canarias, donde el brote está más controlado que otras regiones. Madrid y Barcelona están entre las regiones más rezagadas.



Hasta hace poco, Tebas y el gobierno no habían contemplado el ingreso de público a los estadios hasta la próxima temporada.



Tebas mencionó que ningún jugador o empleado de los clubes ha dado positivo por Covid-19 recientemente. Añadió que es importante que todos los involucrados sean más cuidadosos con el levantamiento de las restricciones en España, uno de los países más asolados por la pandemia pero que ha dado muestras de controlarla en las últimas semanas.



La Liga se encargará de supervisar los traslados de los clubes para sus partidos con el fin de minimizar el riesgo de contagios.



Tebas también confirmó que los hinchas tendrán la opción de ver los partidos con un público virtual, incluyendo los cánticos de sus barras cuando el torneo se reanude esta semana.

Los aficionados tendrán la opción de seguir la señal original emanada del estadio vacío o la alternativa de insertar el sonido grabado de público, similar a los videojuegos.



Tebas señaló que han hecho experimentos con público virtual con EA Sports, la empresa de videojuegos que proveerá el audio que se usa en su línea de productos FIFA.



"Se ha escogido un partido real, el Eibar-Real Sociedad, para hacer las pruebas", dijo Tebas. 2Llevamos trabajando tiempo en la vuelta y hemos decidido dar esas dos opciones al espectador. Hemos trabajado con EA Sports para ello. Veremos una buena realización virtual".



Otra novedad será la introducción de ángulos de cámara, ahora desde posiciones que antes hubieran sido afectada por el público. La cámara aérea modificará su desplazamiento para ofrecer otras vistas. Las cámaras robóticas se usarán en los túneles por motivos de seguridad.



La Liga se reanudará con el clásico andaluz entre Sevilla y Real Betis el jueves, casi tres meses tras ser suspendida por la pandemia.



Tebas dijo que se permitirá la entrada de un número limitado de prensa para cubrir los partidos.