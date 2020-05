La Liga Premier se apresta para un año de restricciones 

MANCHESTER, INGLATERRA.- La Liga Premier recibió la advertencia del gobierno de que las restricciones por el coronavirus podrían persistir durante al menos un año en el fútbol inglés, que desde el martes podrán reanudar los entrenamientos sin contacto físico.



La máxima división del fútbol inglés se puso a analizar lo hecho por la Bundesliga durante el fin de semana al reiniciar su campeonato, y se mostró realista en cuanto a la posibilidad de no poder cumplir con su aspiración de volver a jugar el 12 de junio.



"Tenemos que ser flexibles al respecto", dijo el director ejecutivo de la Liga Premier Richard Masters en una teleconferencia el lunes. "Los alemanes están un par de pasos adelante de nosotros y podemos tomar apunte de ellos, ver lo que están haciendo y tomar confianza con su éxito".

LEA: Equipo surcoreano se disculpa por muñecas en las gradas



Los directivos de los clubes se reunirán el próximo martes para definir los protocolos que permitirán a los jugadores realizar entrenamientos con contacto físico, pero ello depende del permiso del gobierno y que no se registre un repunte de casos de Covid-19 tras un relajamiento del confinamiento nacional.



"Tras tener una discusión apropiada con los clubes sobre lo que se requiere para alcanzar el nivel físico óptimo para volver a jugar, estaremos en condiciones de poder confirmar cuándo comenzará la temporada", dijo Masters.



Los 20 clubes de la Premier acordaron el lunes los protocolos para los entrenamientos en grupos pequeños, a distancia. Inspectores visitarán las instalaciones para cerciorar que las reglas se están cumpliendo.



"Eso nos permitirá que todo el mundo tenga la seguridad de que los protocolos se están cumpliendo, y dar la confianza a la población de que estamos tratando de tener un ambiente seguro de trabajo", dijo Richard Garlick, el director de fútbol de la liga.

DE INTERÉS: ¿Cuánto gana CR7 y sus compañeros en la Juventus?



"Podremos solicitar información mediante video de las sesiones y con los datos de GPS (sistema de posicionamiento global)", añadió.



Los protocolos se elaboraron junto al gobierno, que ha advertido que quizás no se pueda conseguir una vacuna de Covid-19, pese al gran empeño global para desarrollarla.



"Han dejado bien claro que la situación social, la situación sanitaria, no va cambiar en los próximos seis y 12 meses", dijo el asesor médica de la liga, Mark Gillett. "Tendremos que hacer algunos cambios culturales en las instalaciones de entrenamientos y en la conducta de los jugadores sobre si tendremos que tener conversación ahora o en algún momento este año. Es importante que la gente lo entienda".



Con el fin de detectar rápidamente contagios y evitar la propagación del virus, la liga quiere que los jugadores, técnicos y el resto del personal se sometan a pruebas con mucha frecuencia. Los controles se realizarán dos veces a la semana hasta 40 personas en cada club.



Los entrenamientos podrán empezar el martes apenas se reciban la primera tanda de resultados el mismo día.



Se estableció que los jugadores tengan que llegar al predio ya uniformados y dejar al menos tres espacios entre cada automóvil en la zona de estacionamiento.

LEA TAMBIÉN: Maynor, Buba y Elis lideran el proceso Coito



Se permitirá trabajar juntos hasta cinco jugadores durante un máximo de 75 minutos.

"Un jugador tendrá un cuarto del terreno de juego para trabajar, de modo que mantener distancias no será un problema", dijo el técnico de Newcastle Steve Bruce. "Se entrenarán ocho o diez jugadores a la vez, en dos canchas separadas. Se han tomado las medidas necesarias. No tengo quejas".



"Sabemos que el virus no va a desaparecer por arte de magia, pero creo que los protocolos adoptados nos permiten reanudar las actividades", acotó.



Liverpool rozaba poner fin a una sequía de 30 años sin conquistar el título cuando la liga fue interrumpida en marzo, con una distancia de 25 puntos sobre su perseguidor más cercano y nueve partidos por disputar. La liga quiere adjudicar el trofeo de campeón, pese a que los estadios permanecerán cerrados al público posiblemente hasta el año próximo.



"Queremos tener una presentación del trofeo para darle a los jugadores y empleados el momento por el cual trabajaron tanto", dijo Masters.