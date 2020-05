El sobre secreto que dejó la exestrella de la NBA, Kobe Bryant, a su viuda

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Vanessa Bryant, viuda de la exestrella de la NBA, Kobe Bryant, esperó hasta el día de su cumpleaños para abrir y leer lo que había en un sobre secretó que halló tras la muerte de su esposo.

La viuda cumplió 38 años el martes y fue cuando se decidió a abrir el misterioso sobre que Kobe le había dejado en caso de morir. Este es el primer cumpleaños que pasa sin su hija Gigi y sin su esposo, quienes murieron en un accidente aéreo ocurrido en enero, en el que perdieron la vida otras siete personas más.

A través de Instagram, la mujer publicó una imagen de un sobre que encontró en su hogar y que estaba firmado por la exestrella de Los Angeles Lakers, quien lo había preparado para el amor de su vida. La mujer decidió mantenerlo así, hasta este martes, cuando lo abrió como regalo de cumpleaños.



“Ayer encontré un sobre etiquetado como: ‘Para el amor de mi vida. De, tu papi ❤️’. Esperé para abrir una carta más en mi cumpleaños. Me dio algo que esperar hoy”, escribió en la publicación que en un par de minutos superó el millón de me gustas y se llenó de comentarios.



“La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía”, recordó, en referencia a quien hoy es su ángel de la guarda.



Vanessa decidió no hacer público el contenido, aunque por la dedicatoria se trataría de una carta de amor que fue escrita antes del accidente. “Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña mamacita, mi compañero Tauro. Agradecida de despertar a mis 3 chicas dulces hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos”, agregó en el post.

El sábado, Vanessa Bryant le dedicó un mensaje a Gianna en el que hubiera sido su cumpleaños 14: "Mami te ama más de lo que puedo mostrarte. Eres parte de MI ALMA para siempre. Te extraño mucho todos los días. Desearía poder despertar y tenerte aquí conmigo. Extraño tu sonrisa, tus abrazos y tus risas. Echo de menos todo sobre ti, Gigi. ¡Te quiero mucho!”.



El helicóptero privado Sikorsky S-76 el el que viaja el ex basquebolista se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió.

