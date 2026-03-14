Tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra: Arsenal se aleja del City

Manchester, Inglaterra.- Se le complica todo al Manchester City de Pep Guardiola, en una semana dejaría ir prácticamente la Liga de Campeones de Europa y la Premier League.

En su última presentación no pudo ante el West Ham y terminó igualando de visita. Se había puesto a ganar por medio de Bernardo Silva, pero rápidamente Konstantinos Mavropanos puso el 1-1 a favor de los locales.

Con este empate el City llegó a 61 puntos y queda a nueve del líder de la Premier League, el Arsenal.

El equipo que comanda Mikel Arteta no falló como local y terminó derrotando 2-0 al Everton con tantos de Viktor Gÿokeres y otro de Max Dowman en los últimos segundos del juego.

Hay mencionar que el Manchester City tiene un juego menos que el Arsenal, de ganar se pondría a seis de los Gunners.

El City no solo se juega la Premier, también está en problemas en la Champions League al caer en la ida de octavos 0-3 ante el Real Madrid.

Otro equipo que se ha querido meter en la pelea en la Premier League es el Manchester United que tiene 51 unidades con dos juegos menos, otro que tiene los mismos puntos es el Aston Villa.