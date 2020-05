Italia autoriza el entrenamiento individual en todos los deportes

ROMA, ITALIA.- El gobierno italiano autorizó que desde el lunes se puedan retomar los entrenamientos individuales en todos los deportes, incluidas las disciplinas colectivas como el fútbol, este domingo en un decreto ministerial.



Inicialmente la reanudación de los entrenamientos para los deportes colectivos se fijó para el 18 de mayo, con los individuales iniciando su actividad este lunes.



Pero varias regiones decidieron el sábado atender a las peticiones de los clubes, principalmente de fútbol, y autorizarles a abrir sus centros de entrenamiento para permitir a los jugadores hacer ejercicio, en exterior y respetando la distancia social.

"Los deportistas, profesionales o no, de disciplinas individuales o no, están autorizados, como todos los ciudadanos, a hacer ejercicio en los espacios públicos o privados, respetando las reglas de distancia social de al menos dos metros, así como la prohibición de cualquier reagrupación", señaló el decreto del ministerio del Interior.



Las sesiones de entrenamiento deben completarse "a puerta cerrada".



Varios clubes, como la Roma, el Parma, el Bolonia o el Sassuolo, anunciaron su intención de abrir los centros de entrenamiento para que los jugadores pudieran ejercitarse.



El Sassuolo precisó que sus vestuarios, gimnasios y locales administrativos permanecerán cerrados.



La decisión del gobierno sobre la reanudación del campeonato italiano, interrumpido desde el 9 de marzo, debería anunciarse en los próximos días. Quedan 12 jornadas de Serie A por disputarse.



Los 20 clubes de la Serie A confirmaron su deseo de finalizar la temporada, pero el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora advirtió que el camino "es cada vez más estrecho".



Marghe Lodoli, madre de tres hijos, dice que "por un lado estamos muy impacientes de esta reapertura, ya estamos organizando las actividades de los niños fuera con sus abuelos, pero por otro, es un poco confuso, ya que las reglas no son muy claras y el sentido común quizá no baste".

Francia, también muy afectada por la pandemia con 24,760 muertos, prevé iniciar el desconfinamiento el 11 de mayo, pero de manera muy prudente y a diferente ritmo, según las regiones. El gobierno decidió el sábado prolongar dos meses, hasta el 24 de julio, el estado de urgencia sanitaria en vigor desde el 24 de marzo, al considerar que la supresión sería "prematura".

¿Vuelve la Bundesliga?

Los 47 millones de españoles, encerrados desde mediados de marzo, empezaron a descubrir el sábado la felicidad de volver a la calle. En Madrid, Barcelona y en muchas otras ciudades, mucha gente salió a correr, tomar el aire, a veces en grupo. El desconfinamiento del país se hará en varias fases hasta finales de junio, mientras el número de muertos diarios cayó a 164, el número más bajo desde el 18 de marzo.



La supresión de las restricciones ya está en ruta en Alemania, donde las escuelas reabren progresivamente en algunas regiones este lunes. En Austria, las calles comerciales de Viena recuperaron el sábado el bullicio con la reapertura de las tiendas, mientras en los países escandinavos, donde las "medidas barrera" y la distancia social siguen en vigor, pero la gente puede salir a la calle.

Otra señal de normalización, el ministro alemán del Interior y de Deportes se mostró favorable del domingo a reanudar la liga de fútbol, la Bundesliga, en una entrevista al diario Bild.



"Apoyo la reanudación en mayo", declaró Horst Seehofer, tres días antes de una reunión de las autoridades alemanas para decidir al respecto, mientras que la Liga Alemana (DFL) está a favor de una reanudación de los partidos a puertas cerradas a mediados de mayo. La Bundesliga sería el primer gran campeonato europeo en dar este paso.



En Gran Bretaña, se ha alcanzado el pico de la pandemia, según el primer ministro Boris Jonhson, que ha prometido un plan de desconfinamiento la semana próxima. Con 28,131 muertos hasta el sábado, el país es el segundo más afectado en Europa, por detrás de Italia.



En un primer momento, los pasajeros del Eurostar - el tren que atraviesa por un túnel el canal de la Mancha- tendrá que llevar mascarillas, anunció la empresa.