Mánager de ligas menores de Atléticos deja el respirador  

OAKLAND, ESTADOS UNIDOS.-Un mánager de ligas menores de los Atléticos de Oakland comenzó a respirar completamente por sí solo, algo que no había conseguido desde que contrajo el coronavirus hace tres semanas, informó el jueves su prometida.



Nikki Trudeaux, la novia de Webster Garrison, dijo que el manager no requiere ya la ayuda de un respirador. Garrison, quien fue hospitalizado en su natal estado de Luisiana, aún no podía hablar el jueves, al momento en que Trudeaux publicó la información actualizada sobre su estado.



“Webster Garrison dejó el respirador”, escribió Trudeaux con varios signos de exclamación. “Aún está débil y no puede emitir palabras. Está murmurando un poco. Eso se espera tras estar con un tubo en la garganta y tantos sedantes por tanto tiempo. Sin embargo, tras estar con un respirador por tres semanas y un día, ahora está respirando por sí mismo al 100% y su saturación de oxígeno está al 100%”.



Trudeaux había pedido durante semanas a sus seguidores que orasen utilizando el hashtag “WebbyStrong”, por la recuperación del exjugador de Grandes Ligas, de 54 años.

LEA: Catar anuncia tres casos de coronavirus entre trabajadores del Mundial 2022



Los Atléticos no han identificado a Garrison como enfermo de coronavirus, pero el mes anterior, en un comunicado, indicaron que “un integrante del personal de ligas menores dio positivo por Covid-19 y está bajo cuidado hospitalario”.



Garrison dirigió la temporada anterior el equipo Stockton Ports en la Clase A. Tenía previsto desempeñarse este año en el nivel de novatos de la Liga de Arizona.



El ex pelotero de cuadro disputó cinco juegos por los Atléticos en 1996. No conectó un hit en 10 turnos y recibió una base por bolas.



Es originario de Marrero, Luisiana. Trudeaux dijo que también dio positivo por Covid-19.



Para la mayoría de las personas el nuevo coronavirus sólo provoca leves o moderados síntomas como fiebre y tos que mejoran en dos o tres semanas. Pero también puede matar o provocar complicaciones peligrosas como la neumonía en adultos mayores y personas con problemas de salud existentes.