Club peruano de fútbol despide a jugadores y técnico por Covid-19

LIMA, PERÚ.- El Deportivo Coopsol, de la segunda división del fútbol peruano, despidió el lunes a todo su plantel de jugadores y al cuerpo técnico por la suspensión de torneos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



"Expresamos con mucho dolor, pero también con responsabilidad, que, al no tener alternativa económica ni ninguna salida, decidimos dar por concluido los servicios de nuestros jugadores y equipo técnico", indicó la institución en un comunicado.

EL Coopsol dijo que desde el 16 de marzo, cuando el gobierno peruano impuso una cuarentena nacional por la Covid-19, sus patrocinadores dejaron de hacer aportes al club.



"Hemos recibido cartas de auspiciadores comunicándonos la resolución anticipada del contrato suscrito. Estas empresas se han visto duramente afectadas, por ello nos han comunicado que no podrán seguir apoyándonos", señaló.



El presidente del club, Freddy Ames, explicó que los despidos se debieron a que no tenían alternativa.



"Sin ingresos económicos y con la incertidumbre si se jugará o no la Liga 2 (lo que resta del año), se hace imposible de seguir contando con un plantel de jugadores", dijo Ames a radio Ovación.



"A los chicos se les notó muy afectados" al conocer esta decisión, agregó.



El club, fundado en 2004, tiene su sede en Chancay, una pequeña ciudad portuaria de 65.000 habitantes a 70 km al norte de Lima.



El primer ministro peruano, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno está evaluando prohibir todo evento masivo para lo que resta del año.



"La medida incluiría las actividades deportivas, culturales, artísticas, la asistencia a los cines, entre otros eventos que implican la presencia de una gran concurrencia", dijo Zeballos a la prensa.

El torneo peruano fue suspendido la segunda semana de marzo.



Los directivos de los clubes de primera división hablarán por videoconferencia con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, para analizar los posibles escenarios de cara a uan reanudación del torneo local.