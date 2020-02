Messi habla de la crisis en las redes sociales del Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán y máxima figura del Barcelona, Lionel Messi, concedió una entrevista a Mundo Deportivo este miércoles para hablar un poco sobre su vida en el club culé y además opinar acerca de la crisis en las redes sociales que envuelve a la directiva.

El astro argentino comentó que estaba realizando unos compromisos publicitarios en Dubái cuando la Cadena SER divulgó que la directiva contrató a la empresa I3 Ventures para crear decenas de cuentas que defienden la imagen de Bartomeu, algo que según La Pulga "lo tomó por sorpresa".

De igual manera contó al rotativo español cómo se vivió la reunión con el presidente Josep Maria Bartomeu tras la filtración de la información. Messi dijo que queda expectante y a la espera de lo que puede ocurrir en los próximos días.

A continuación algunas declaraciones de Messi a Mundo Deportivo:

Sobre la reunión con Bartomeu

“Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado”.

“La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro”.