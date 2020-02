Problema del PSG en octavos "no es el partido de ida", bromea Tuchel 

BERLÍN, ALEMANIA.- A dos días de su partido en Dortmund en octavos de final de la Liga de Campeones, el entrenador del París SG, Thomas Tuchel, quiso quitarle hierro, recordando con humor que el problema del PSG estas últimas temporadas había sido sobre todo el partido de vuelta.



"El partido de ida no ha sido nunca un problema", contestó riendo a una pregunta sobre las tres eliminaciones consecutivas del conjunto parisino en octavos en las últimas tres campañas, en una larga entrevista en el periódico alemán Welt-am-Sonntag.

"Toda esta historia nos volverá inevitablemente en el partido de vuelta", dijo, "pero yo ya dije después de la eliminación contra el Manchester United (el curso anterior) 'chicos, espero que nos encontremos de nuevo en esta situación, porque eso querrá decir que hemos pasado la fase de grupos'. Y aquí estamos otra vez".



Preguntado sobre su relación con los dirigentes del Dortmund, con los que no acabó bien en 2017, el técnico echó balones fuera: "Decidí no entrar en esta historia, sino preparar bien al equipo. El equipo no tiene nada que ver con eso".