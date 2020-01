Kulusevski podría tener más impacto que Zlatan en Serie A

MILÁN, ITALIA.- Un sueco no tan conocido podría tener un mayor impacto en la Serie A italiana.



Dejan Kulusevski se sometió a una revisión médica con la Juventus al mismo tiempo que Zlatan Ibrahimovic presenta sus pruebas médicas con el Milan. Se tiene previsto que Kulusevski firme un contrato por cinco años y se convierta en el segundo jugador más caro que nació en este milenio.

Según reportes, la Juventus pagará 35 millones de euros (39 millones de dólares) al Atalanta, además de 9 millones de euros (10 millones de dólares) en bonos, por el mediocampista de 19 años, una cifra no tan alejada de los 45 millones de euros (50 millones de dólares) que el Real Madrid pagó al Flamengo por Vinícius Junior.



Ibrahimovic, de 38 años -casi 20 años más grande que Kulusevski- regresará al cuadro Rossoneri hasta el término de la temporada con la opción de extender su contrato a otro año.



Durante el último mercado de fichajes, Kulusevski apenas había disputado 103 minutos en tres actuaciones para el Atalanta y jugaba en la selección sub-19 de su país. Se fue al Parma de préstamo y mejoró rápidamente, representando un papel importante en la impresionante primera mitad de la temporada del equipo con cuatro goles y siete asistencias.



Sus actuaciones lo hicieron merecedor de una convocatoria a la selección sueca y debutó a nivel internacional con una victoria 3-0 sobre las Islas Feroe en noviembre.



Todo eso hizo que la Juventus se aprestara a adquirir al joven futbolista, pese a la competencia que tuvo por parte del Manchester United y el Inter de Milán.



“Es normal que los grandes clubes estén interesados en un jugador que tiene un nivel como el de Dejan”, comentó Andreas Engelmark, el primer entrenador de Kulusevski con el equipo de Brommapojkarna. “Es un jugador muy versátil... pero creo que se expresa mejor entre las líneas, donde gracias a sus increíbles habilidades para driblar puede crear situaciones bastante peligrosas”.



Es probable que Kulusevski continúe bajo préstamo con el Parma hasta el término de la temporada para después irse con los Bianconeri. Y para el joven sueco, ese plan no está nada mal.



“No cambiaré de equipo en enero porque necesito crecer aquí en Parma, luego ya veremos”, comentó Kulusevski el mes pasado. “No pienso mucho en el futuro porque perdería la concentración, entrenaría mal y jugaría mal. Pero sé que algún día estaré en la cima”.



Unirse a los ocho veces campeones defensores ciertamente es un paso hacia delante, y el sueco incluso podría resolver los problemas de la Juve en el medio campo al coordinarse con el trío de delanteros conformado por Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.



La adquisición de Kulusevski por parte de la Juventus le otorgará una cantidad reportada de 2,5 millones de euros (2,8 millones de dólares) por cada temporada.



“Nunca pensé en convertirme en el mejor, pero quiero jugar para un equipo grande”, dijo. “Mi mente es lo que me ha traído hasta aquí, no sólo entrenar y el talento”.

