Copeco inhabilita Estadio Nacional por deterioro en la infraestructura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Permanente de Contigencias (Copeco) inhabilitó este jueves el Estadio Nacional de Tegucigalpa producto de una inspección que confirmó el deterioro del inmueble constriudo en 1948.



Los sectores de Sol y Sombra fueron clausurados a raíz de que agentes de Copeco supervisaran las fallas del estadio gracias a un video que circuló en redes sociales en el que se puede apreciar el movimiento de los muros, algo sorprendente.



El comisionado de la entidad estatal, Gabriel Rubí, consideró que ha sido ganancia que hasta el momemto no se ha registro un hecho que pudo opacar el fútbol nacional.



"Hay que dar gracias a Dios que no ha habido una catástrofe que tengamos que lamentar", dijo cuatro después de que el recinto deportivo albergara el partido entre Olimpia-Marathón en el cierre de la pentagonal.

"Casi todas las galerías tienen segmentos separados, no hay compartimiento de energía; esta instalación ya dio su vida útil", añadió.



Rubí mencionó que se ha venido comtemplando la posibilidad de que el Estadio Nacional sea remodelado a un costo de unos 200 millones de lempiras.



"Hay una evaluación previa que se hizo hace algunos meses de una restauración completa que andaría arriba de los 200 millones de lempiras, pero sentimos que no es lo que se debe hacer", precisó.



"En este momento estamos tomando la decisión y aprovechando que la Liga no está funcionando, que la Selección no está jugando, que no se presten los sectores de Sol y Sombra", agregó.