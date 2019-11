Olmo es la novedad y Morata regresa con España, lista de convocados  

MADRID, ESPAÑA.-Dani Olmo, un volante ofensivo de 21 años que juega en el Dínamo de Zagreb, fue convocado por primera vez a la selección de España para disputar un par de partidos por las eliminatorias de la Eurocopa.



Después de quedar fuera para los partidos contra Noruega y Suecia el mes pasado, los delanteros Álvaro Morata y Paco Alcácer volvieron a ser tomados en cuenta por el técnico Robert Moreno.



Olmo surgió en la academia del Barcelona antes de pasar al club croata. Fue integrante de la selección española que conquistó el título del campeonato europeo Sub21 este año.



Olmo anotó tres goles para el Dínamo en la fase previa de la Liga de Campeones y otro más en la etapa de grupos. Dínamo cuenta con una victoria, dos empates y una derrota en el Grupo C.

LEA: Juez rechaza recurso de mujer que acusa a Cristiano Ronaldo



"Dani Olmo hizo un gran europeo”, dijo Moreno el viernes. “La liga croata no tiene el nivel de la española, pero lo está haciendo muy bien con su equipo, especialmente en la Champions. Nos alegra mucho poder darle la oportunidad".



Aunque no convocó a Ansu Fati en esta ocasión, Moreno no descartó llevar al juvenil delantero del Barcelona a la próxima Eurocopa.



"Es español y susceptible de ser seleccionado, ¿por qué no?", dijo el técnico.



España ya selló su boleto para la Euro 2020. Recibirá a Malta en Cádiz el 15 de noviembre y Romania en Madrid tres días después.

Plantel:

Arqueros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau López (Roma).



Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Jesús Navas (Sevilla), José Gaya (Valencia), Raúl Albiol (Villarreal), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic Bilbao).



Volantes: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Thiago Alcántara (Bayern Múnich), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Santi Cazorla (Villarreal).



Delanteros: Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Paco Alcácer (Borussia Dortmund).

ADEMÁS: Las tres tapadas del portero Aarón Cruz ante Motagua