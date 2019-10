México debuta en Liga de Naciones de Concacaf sin apuros  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con un equipo alterno y sin ningún apuro. Pero con algo de polémica. Así llega México a sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, un torneo que para la selección dirigida por el técnico argentino Gerardo Martino carece de la prioridad que sí tiene para equipos como Panamá, a la que enfrentará el 15 de octubre, El Salvador, Canadá y Haití.



Las razones son conocidas, el novedoso campeonato se presenta como la chance para que esas selecciones, en particular, sumen puntos, mejoren su posición en la clasificación de la FIFA y pujen por meterse a la ronda final de las eliminatorias de la zona a la próxima Copa del Mundo de Qatar.



Ese no es el caso de México, que es de lejos el mejor ubicado de la CONCACAF en ese ranking. México debuta el viernes como visitante frente a Bermudas, al disputarse la tercera fecha del Grupo B de la Liga A, que completa Panamá, y en que también harán su estreno Costa Rica y Honduras un día antes.



El campeonato, dividido en tres ligas (A, B y C) con ascensos y descensos, se disputa en las fechas FIFA, coronará a un monarca en marzo y es clasificatorio a la Copa de Oro de 2020.

El Tata Martino convocó para los duelos contra Bermudas y Panamá una mezcla de jugadores de la Sub23 que disputará las próximas eliminatorias al fútbol olímpico, algunos que militan en clubes extranjeros y otros de la liga local. Es probable que utilice a los integrantes del equipo olímpico frente a Bermudas y salga con los legionarios ante Panamá.



La convocatoria mexicana generó polémicas porque Martino dejó fuera a un grupo de jugadores que, según reportes de la prensa, se fueron de fiesta a un bar de Nueva York tras la victoria sobre Estados Unidos en un amistoso a inicios de septiembre, entre ellos el delantero Javier "Chicharito" Hernández.



También dio de qué hablar la ausencia del centro delantero Raúl Jiménez, quien en la era de Martino ha tomado el lugar de Hernández - el goleador histórico del Tri - y el mediocampista Andrés Guardado, pese a que no fueron mencionados en el escándalo.



México tuvo libre las dos primeras fechas, en que Panamá y Bermudas dirimieron una serie de ida y vuelta el mes pasado. Panamá, ahora dirigida por el argentino Américo Gallego, ganó 4-1 y cayó luego en casa 2-0, lo que representó un duro revés en sus esfuerzos por mejorar en el escalafón mundial. Los seis mejores de la CONCACAF en ese ranking disputarán la fase final de las próximas eliminatorias mundialistas.



Actualmente, los seis mejores ubicados son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Siguen Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago.



El jueves, Costa Rica debuta contra Haití por el Grupo D, mientras que Honduras se estrena ante Trinidad y Tobago por la llave C. El Salvador, que busca mantenerse entre los seis primeros y que cayó sorpresivamente en su visita a República Dominicana en la segunda fecha, visita a Montserrat el sábado en su zona de la Liga B.



"Es una lucha muy cerrada con varios países que estamos peleando el sexto lugar", dijo el técnico de los salvadores, Carlos de Los Cobos. "Pero viene lo importante, este cierre de cuatro partidos más, dos en el Caribe y dos en casa". A los salvadoreños les restan, tras el choque del sábado, una visita a Santa Lucía y los compromisos como local ante Dominicana y Montserrat.