VIDEO: La reacción del Choco Lozano tras anotar su primer gol en el Cádiz

CÁDIZ, ESPAÑA.- El delantero hondureño Anthony Choco Lozano anotó su primer gol con el Cádiz este domingo en el duelo ante el Almería de la Segunda División de España y, una vez finalizado el encuentro, expresó lo que sintió en ese momento.

Entrevistado en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Lozano aseguró sentirse muy feliz. "Es una alegría total porque marcar y que el equipo gane es felicidad completa".

"Me voy muy contento porque hago mi primer gol y nos llevamos tres puntos importantes que nos ayuda a estar ahí arriba y nos sirve para consolidar el buen arranque que llevamos", agregó el catracho.

En una entrevista publicada, después del encuentro, por la página oficial del Cádiz, Lozano añade que "había tenido un mano a mano en el primer tiempo que sacó el portero con la cabeza. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible para que el equipo salga beneficiado".

El hondureño, de 26 años de edad, dijo sentirse comprometido con su equipo, el cual se ubica en la primera posición de la tabla con 19 puntos, tras el triunfo de este domingo 2-1 ante el Almería.

"Lo importante es que el equipo sume tres puntos y eso es lo que más me alegra”. Añadió que “me voy contento por la recompensa del gol, pero si no marco me voy contento por ayudar a que el equipo logre los resultados".