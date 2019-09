Sirey Morán: "De niña era muy tímida, ahora soy una mujer sin pena"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El olvido recuerda, la oscuridad se ilumina, el llanto rompe en risa y el frío se arropa cada vez que Sirey Morán ríe y muestra esos dientes tan blancos como la nieve.



Tuvieron que transcurrir varios minutos para que cruzara el umbral de Sigua Coffe en Torre Metropolis. No lo sabíamos, pero lo confirma: "Lo siento, es que me tardé buscando parqueo", dice mientras abraza al productor Fede Ramos.



Se sienta en su butaca con una paz que sobrepasa todo entendimiento y comienza a platicar como si enfrente tuviese a tres amigos que conoce desde hace mucho tiempo.



Vestida con ropa ligera, Sirey pone su teléfono en la mesa y atiende a la Calculadora Deportiva de EL HERALDO. "¡Qué nervios!", confiesa ante la cámara de Marvin Salgado, quien ha quedado hipnotizado ante los seductores ojos color trébol que han de tener sometidos a más de un macho alfa.



-Mirá, Sirey, tenés una cara de traviesa que no podés con ella... ja, ja, ja.

-Te vas a asustar, pero de niña era un poco tímida, no, era muy tímida. Pero la necesidad de alcanzar mis sueños me llevó a ser extrovertida.

-¡Qué raro! Pensé que eras extrovertida desde niña.

- No, nada de eso. Tenía pena para todo, pero el crecimiento y el tener metas fijas me obligó a dejar eso de lado. Ahora soy una mujer sin pena.

Sirey Morán posa con total seguridad en el heliopuerto de Torre Motropolis. Foto: Marvin Salgado.



Cuando habla de sus hermanos se arma un confuso juego de palabras, pero lo explica. "Soy la hija menor por parte de mamá y la mayor por el lado de papá. Tengo cinco hermanos".



"Sé que confunde, pero por mi mamá tengo tres hermanos y por mi papá tengo dos. Ja, ja, ja...", dice al salir del laberinto de palabras.



Sirey nació en el Seguro Social de San Pedro Sula, pero se creció en El Progreso, Yoro. "Tuve una bonita infancia. Me dediqué a estudiar a tiempo completo; mi mamá fue quien me dio todo si yo cumplía con el compromiso de no dejar mis estudios".



Pero esa cómoda vida tuvo un giro inesperado cuando tenía solamente 19 años, 12 meses después de haber logrado la ciudadanía en Honduras.



"Me voy a Estados Unidos porque me salió la residencia. Eso era obligatorio porque de no hacerlo la perdía. Y bueno, allí fue donde aterricé en la vida de independencia", detalla la ExMiss de Honduras que vivió una polémica en 2016.



En un abrir y cerrar de ojos el tiempo se consumió como la gasolina añejada: 10 años vivió en Estados Unidos, en donde logró dar un salto impresionante a pesar de las dificultades de la vida.



"Comencé a trabajar para pagar mis cosas. Estuve en Puerto Rico tres meses, también en Miami y después terminé en Nueva York, que es donde viví el mayor tiempo", comenta esta muchacha que se hizo bilingüe en el norte.



Pero el amor a Honduras forzó a Sirey a visitar el país cada vez que podía. "Todos los años venía por un tiempo. No me puedo desligar de mi tierra ni de mi familia completamente".



Ahora, en su nueva aventura en Honduras, que comenzó hace más de tres meses, se ha forjado solo un objetivo: graduarse de la licenciatura en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduars (UNAH).



"Vine con el fin de terminar mi carrera, y ahora he comenzado a dar pasos en el mundo de la prensa deportiva", aclara después de decir que "siempre voy ocasionalmente a Estados Unidos, pero el objetivo por el momento es estar aquí".



-¿Cómo fue que te llamó la atención especificamente el fútbol?

-Mi papá es mega olimpista y mi mamá fue directiva de las reservas de Real España, eso se impregnó en mí a tal punto que me haya seducido.

-¿Seducido?

-Sí, me gustaba tanto el fútbol que todos decían que iba a terminar junto a un futbolista, pero no pasó ni pasará. Ellos no me llaman la atención.

-¿Y cómo fue que te involucraste en la prensa deportiva?

-Mientras estaba en Estados Unidos recibí una llamada de Televicentro para ser parte de ellos durante la Copa Oro, acepté y me vine.

-¿Y después?

-Orlando Ponce Morazán me dijo que trabajara con él en el programa Extra Liga de Radio América, y ahí estoy, aprendiendo de este mundo maravilloso.

-A todo, ¿cómo te va en el amor?

-Emm... me va bien. Tengo novio, es argentino.

-¿Estás enamorada?

-... luego de varios segundos de silencio: todavía no.

-¿Ló amás?

-Aún no.

-¿Qué le dirías si ahorita te propone matrimonio?

-Que no, porque él sabe que ahorita mi objetivo es graduarme.



Sirey asegura que su estadía en Honduras no será para siempre: en unos cinco años se irá nuevamente a Estados Unidos para estudiar una maestría y concretar el futuro que ha idealizado desde que era una niña.



"Termino la carrera y me voy. En Estados Unidos tengo más posibilidades de seguir estudiando, y pese a eso, jamás dejaré de amar a Honduras", concluye esta muchacha que mide 1.78 metros de estatura con 29 años de edad.