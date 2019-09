Modelo Najila Trindade testifica en caso contra Neymar  

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- La policía de Río de Janeiro recibió el testimonio de la modelo brasileña Najila Trindade como parte de una investigación sobre su denuncia de que el astro Neymar la violó.



Trindade se presentó el miércoles ante la unidad de delitos cibernéticos en la sede de la policía de Río.



En mayo, Trindade acusó al delantero de la selección de Brasil de haberla violado en un hotel de París. Neymar negó la acusación y dijo que tuvieron relaciones consensuales.

La fiscalía archivó la investigación sobre la denuncia de violación a inicios de este mes, y la policía acusó a Trindade esta semana de fraude procesal, falsa denuncia y extorsión.



Pero aún se investiga la difusión que hizo Neymar en redes sociales de imágenes y mensajes sin la autorización de Trindade, una posible violación de su privacidad en medios electrónicos.



The Associated Press no identifica las víctimas de una presunta agresión sexual a menos que la divulguen públicamente, lo cual Trindade hizo en varias

