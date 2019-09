Deybi Flores sobre la Selección: "me dolió no estar en la convocatoria"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Deybi Flores, volante del Olimpia, sigue demostrando un gran nivel de juego, pero, pese a ello, no fue tomado en cuenta por el técnico de la Selección Nacional, Fabián Coito. El jugador espera poder estar en las próxima convocatoria.



"Trabajo para estar en la Selección, por ahí se me abrieron las puertas en el torneo pasado y ahora seguiré trabajando en este torneo para que se me dé la oportunidad, luego salir al extranjero", indicó el jugador.



Luego que el torneo pasado formara parte del combinado nacional, Flores asegura que "estar en la Selección es algo grandioso, maravilloso y siempre que se me dé la oportunidad sudaré la camisa con todo".



El jugador tiene su concepto claro sobre Fabián Coito. "Es muy buen entrenador, calidad, como persona igual. Tengo una buena relación con él, pero son decisiones que uno debe respetar como jugador y hay que esforzarse al máximo para tener una nueva oportunidad".



Lo que no pudo esconder Deybi Flores es el dolor que le causó no estar en la presente convocatoria. "En lo personal, me dolió no estar en la convocatoria, pero lo importante es estar consciente que los que están son los mejores. Dios primero saquen los resultados, ya sacaron uno y ahora toca el otro".