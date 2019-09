Bryan Moya sobre Puerto Rico y Chile: "no hay que ver de menos a nadie"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el pelo teñido y sus gafas que llamaban mucho la atención, así arribó a Tegucigalpa el volante Bryan Moya, quien no ocultó la alegría que siente de poder ser llamado por primera vez por el timonel uruguayo.



"Emocionado como cualquier otro jugador, a esto es a lo que aspiramos y gracias a Dios que se me dio la oportunidad", comenzó diciendo.



Y añadió. "Estoy feliz, contento. Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad y hacer las cosas bien. Para mí significa mucho y tengo que tomarlo con mucha responsabilidad".



Sobre los duelos que enfrentará: "Tenemos que tomar con responsabilidad estos dos partidos, el tema del ranking está un poco duro y tenemos que estar ahí o un poco más arriba".

Al ser consultado de las exigencias que tiene por su primera experiencia en esta escuadra. "Vamos paso a paso, es el primer llamado que me hace el profe y espero que los minutos que me den los pueda aprovechar".



Bryan explicó cómo fue que se dio cuenta de su convocatoria. "El profe ya había hablado conmigo, creo que el trabajo que venía haciendo era importante y se fijaron en lo que he estado haciendo. Es merecido que esté aquí y espero siga siendo tomado en cuenta".



El oriundo de El Jicarito detalló cómo vivía cada momento previo a las convocatorias.



"Cada vez que me entrevistaban me preguntaban por eso y les decía que iba a trabajar para estar, ahora se me da el momento y espero aprovecharlo".



Después de una gran papel en la Copa Sudamericana, Moya asegura que vive un gran momento. "Físicamente vengo bien, he estado jugando todos los partidos de liga y de copa. Espero que esto me sirva".



Moya también habló sobre la buena relación que tiene con otros compañeros de la Selección. "Siempre estoy en contacto con Chirinos y Alex López, y ellos me dieron una pista que me iban a llamar, pero no era seguro. Ya cuando el profe me escribió, sí".



El jugador fue claro al no ver de menos el duelo ante Puerto Rico. "Hay que tomar con responsabilidad los dos partidos, no hay que ver de menos a nadie. Hay que intentar sumar", finalizó.