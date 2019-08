Boca Juniors gana y River Plate cae, antes del superclásico argentino

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Boca Juniors cosechó un triunfo y River Plate sufrió una derrota el domingo, exactamente una semana antes de que los dos rivales acérrimos se midan en el superclásico argentino.



Con un gol de Franco Soldano antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Boca superó a domicilio a Banfield por 1-0 en la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. La victoria ubica a los boquenses en la cima junto a San Lorenzo con 10 puntos.



River, por su parte, cayó por 1-0 frente a Talleres en el Monumental. El próximo domingo, ese mismo inmueble será la sede de la edición número 202 del superclásico, por la quinta fecha. Será el primer enfrentamiento entre Boca y River desde que ese último equipo se impuso en la final de la Copa Libertadores en Madrid.



Ante Banfield y sin varios de sus titulares, Boca consiguió la ventaja en la primera jugada. Tras un pase desde la izquierda, Soldano disparó de derecha y batió al portero uruguayo Esteban Conde a los 19 segundos.



En la más clara de los locales, Juan Álvarez remató, desvió el arquero boquense Esteban Andrada y el balón tocó un palo a los 9 minutos.



En la segunda parte, los verdiblancos se volcaron al ataque, sobre todo después de que Boca perdió a Agustín Almendra por expulsión. Sin embargo, no lograron hacer daño al arco de Andrada.

“Hemos mejorado mucho en defensa. Eso se ve en cada partido. Nos encontramos con el gol rápidamente”, valoró el guardameta boquense.



Los xeneizes jugarán frente a Liga Deportiva Universitaria el miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Boca goleó 3-0 en Quito.



El triunfo de Talleres fue su primero en el Monumental desde 1990, gracias al tanto de Nahuel Bustos a los 62 minutos, cuando pasó a un defensor, buscó definir ante Franco Armani y aprovechó un rebote para tocar sobre la línea de gol



Marcelo Gallardo puso en la cancha un 11 con mayoría de suplentes, de cara al encuentro del jueves ante Cerro Porteño en Asunción por los cuartos de Libertadores. River ganó 2-0 en Buenos Aires.



Los Millonarios tuvieron un pálido desempeño, en el prácticamente no generaron peligro. A los 90, perdieron al zaguero Javier Pinola, por doble amonestación.



“Fue un primer tiempo malo, segundo tiempo malo. Tuvimos una o dos situaciones que no fueron muy claras”, dijo el delantero local Lucas Pratto.



Central Córdoba y Racing empataron 0-0 en Santiago del Estero. Sobre el final hubo cuatro ocasiones en ambos arcos. La más clara fue del mediocampista racinguista Matías Zaracho, cuyo remate fue controlado por Diego Rodríguez a los 86.



En los descuentos, se fueron expulsados Zaracho y el defensor paraguayo Hugo Vera Oviedo por los locales.



Godoy Cruz consiguió su primer triunfo en el certamen, 2-1 sobre Estudiantes, tras la salida del entrenador Lucas Bernardi. En su lugar se sentó Javier Patalano.



Federico González anotó el gol pincharrata a los 14. El Tomba lo revirtió con los tantos del uruguayo Santiago García de cabeza a los 57 y Fabián Henriquez a los 65.



Lanús venció a domicilio a Unión por 2-1. Carlos Auzqui marcó el primero de los granates a los 27 y Lautaro Acostafue autor del segundo a los 57. El colombiano Yeimar Gómez descontó para los rojiblancos a los 73.



San Lorenzo superó el viernes a Arsenal de Sarandí por 2-0. El sábado, Defensa y Justicia superó 1-0 a Gimnasia de La Plata; Vélez Sarsfield venció 3-1 a Newell’s Old Boys; Rosario Central igualó 1-1 ante Patronato, e Independiente derrotó 2-0 a Colón.



Este lunes, se completa la cuarta fecha con los encuentros Aldosivi-Atlético Tucumán y Huracán-Argentinos Juniors.



Posiciones principales: San Lorenzo, Boca 10 puntos; Arsenal 9; Central 8; River, Talleres, Lanús, Patronato 7; Estudiantes, Newell’s, Independiente 6; Argentinos, Central Córdoba 5; Huracán, Vélez, Unión 4; Banfield, Atl. Tucumán, Godoy Cruz, Colón, Defensa, Racing 3; Gimnasia, Aldosivi 1.



Los otros partidos de la 5ta fecha: Lanús-Central Córdoba, Defensa-Banfield, Estudiantes-Vélez, Argentinos-Gimnasia, San Lorenzo-Unión, Patronato-Independiente, Racing-Godoy Cruz, Atl. Tucumán-Arsenal, Colón-Central, Talleres-Aldosivi, Newell’s-Huracán.