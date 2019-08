Salvador Nasralla justifica violencia registrada en el clásico capitalino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En plena transmisión televisiva, el comentarista deportivo Salvador Nasralla justificó este domingo los incidentes violentos acaecidos el sábado dentro y fuera del Estadio Nacional.



El expresidenciable y director de Deportes TVC aseguró que todo se debió a "la falta de una autoridad legítima" en el país.



"Lo que pasa en Honduras es que no hay una autoridad legítima respetada por todo el país y al no existir eso la gente lo que hace es irrespetar; se irrespeta a los policías, militares, a todos, porque no hay una autoridad legítima superior desde el pasado 27 de enero de 2018", manifestó.



Los comentarios de Nasralla, en lugar de instar a la cordura son un llamado a la violencia y confrontación, pues incitó a las personas a manifestar su repudio contra el mandatario Juan Orlando Hernández.

VEA: Sangre, piedras y destrozos, así amaneció el Nacional



A través de las redes sociales, personalidades de diversos sectores de la sociedad condenaron la actuación del polémico presentador de televisión, Salvador Nasralla.