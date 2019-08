Chivas busca extender su buen momento ante León por la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Infortunados resultados en la pretemporada y un duro revés en su debut dieron razones para presagiar otro torneo nefasto para Chivas. Hasta ahora no ha sido así en la Liga MX.



Las Chivas procurarán extender a cuatro su racha de partidos sin perder cuando visite este fin de semana a un León que busca despertar tras un aletargado inicio.



El partido es uno de los más sobresalientes de la quinta fecha del torneo Apertura mexicano, que se pone en marcha el viernes con un par de encuentros.



Chivas perdió seis partidos consecutivos de preparación, incluida una paliza de 5-1 ante el River Plate, y después se estrenó en la liga con una paliza de 3-0 ante Santos, pero en sus últimos partidos venció 2-0 al campeón Tigres, empató con Puebla y superó 3-0 al Atlético San Luis.

Las Chivas son sextas en la clasificación de la Liga MX

"Si los envidiosos pudieran volar habría noche eterna y nunca saldría el sol" dijo el entrenador Tomás Boy sobre las críticas que apuntan a que esos resultados se han logrado gracias a cuatro penales. "No me molestan, cada quien tiene su opinión, hay mucha gente que opina sin que le pregunten y todo se toma de quien viene".



Tomás Boy y Chivas van a necesitar toda la ayuda posible en casa del León, que intenta reaccionar tras encadenar dos partidos sin triunfos, algo atípico para un equipo que la temporada pasada impuso récord de puntos y victorias consecutivas, pero no pudo coronarse y cayó en la final ante Tigres. El duelo será el sábado en el estadio León.

Vea: Roger Rojas deja Alajuelense para jugar en Azerbayán

Debut de Ocho en el América

La jornada sabatina también tiene al América buscando sacudirse tras perder a media semana con el Atlanta United el título de la Copa de Campeones. Reciben al Morelia en un partido que podría marcar el regreso del arquero Guillermo Ochoa a la liga mexicana luego de ocho años de ausencia.



América, que perdieron 3-2 ante el campeón reinante de la MLS, son uno de tres equipos que no conocen la derrota y con sus 10 puntos son terceros de la tabla a pesar de que en las últimas semanas sufrieron las bajas del zaguero Edson Álvarez, el volante colombiano Mateus Uribe y el arquero argentino Agustín Marchesín, todos empacando maletas para jugar en Europa.



Para cubrir la ausencia de Marchesín, América trajo de regreso a Ochoa, un referente del equipo y de la selección mexicana que llega procedente del Standard de Lieja.



Ochoa, cuatro veces mundialista, superó las pruebas médicas, realizó sus primeros entrenamientos y estaría listo para jugar el sábado en el estadio Azteca.



"Yo me siento bien y estoy más que listo para cuando el entrenador decida, tuve un periodo de recuperación y de terapia, comencé a trabajar con el equipo 10 días y ya estoy listo", dijo Ochoa a la cadena TUDN. "Al final el que decide es Miguel, pero yo estoy con ganas de jugar, que es lo más bonito del fútbol".

Morelia marcha 13ro con tres puntos

En otros encuentros: Puebla-Pachuca, Atlas-Cruz Azul, San Luis-Tigres, Monterrey-Toluca, Pumas-Veracruz, Necaxa-León y Ciudad Juárez-Querétaro.