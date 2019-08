Héctor Vargas: "No creo que Comunicaciones se meta atrás"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un Héctor Vargas mesurado apareció ante los micrófonos antes del duelo que Marathón sostendrá ante Comunicaciones mañana jueves a las 8:00 PM en la fase previa de la Liga Concacaf.



Tras referirse a la seguidilla de partidos que se le viene a los verdes, reconoció que contra el conjunto chapín “tenemos una linda posibilidad”.



También acepta que la derrota cosechada por 2-1 en la ida ante Comunicaciones los tiene obligados: “Nosotros tenemos que arriesgar porque tenemos que ir a buscar el partido”.



Héctor Vargas no cree que Comunicaciones venga a especular con escasa ventaja que tiene: “Ya he visto mucho su estilo, lo he observado en muchos partidos, no creo que se meta atrás”, sostuvo y de inmediato agregó “ tenemos que aprovechar la localía”.





Mario Martínez y Carlo Costly aparecen luego de un entrenamiento con la plantilla del Marathón: Foto: EL HERALDO











El técnico verdolaga también adelantó que es muy probable que en este juego de vuelta de la Liga Concacaf ante los cremas aparezcan Mario Martínez y Carlo Costly, quienes no estuvieron en la ida. El primero fue ausente por una suspensión y Cocherito porque tenía una molestia.

En el estadio Olímpico

Marathón confirmó que el clásico ante Olimpia se jugará en el estadio Olímpico: “No estamos jugando nada decisivo con Olimpia. Acepté la idea porque es un buen momento”, apuntó Vargas.



El argentino tampoco quiso referirse a la polémica entre Hernán Medford y Diego Vázquez: “Sé que hubo algunas cosas, pero me preocupa más por lo que se me viene. No puedo hablar de la casa del vecino cuando la mía la tengo desarreglada”, finalizó.



DATOS:



Duelo: Marathón vs Comunicaciones

Torneo: Liga Concacaf

Hora: 8:00 PM

Estadio: Olímpico de San Pedro Sula

Transmite: TVC, ESPN