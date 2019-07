Real Madrid anula acuerdo para la salida de Bale y lo obliga a regresar de China

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid rechazó una oferta del club chino Jiangsu Suning que buscaba reclutar a su atacante galés Gareth Bale, indicó este domingo a la AFP una fuente cercana al jugador.



El equipo blanco y el club de la Superliga china no llegaron a un acuerdo por el monto del traspaso, según la misma fuente.



Bale, en el conjunto merengue desde 2013, tendrá que volver de China, donde se encontraba de visita para firmar un contrato por tres años con un salario colosal de un millón de euros por semana.



El Real Madrid no respondió inmediatamente a solicitudes de AFP para confirmar la información.



La BBC había reportado este domingo que la ida de Bale a China "quedó suspendida luego de que el Real Madrid cancelara el acuerdo, con el atacante galés listo para permanecer con el club español".



De su lado, el periódico deportivo español Marca afirmó el domingo que el traspaso fue frenado por el jugador, a instancias de su familia, que no deseaba mudarse a China.



La familia del jugador "no ve con buenos ojos vivir en China" y por eso le pidió a Bale buscar "otras alternativas en Europa antes de dar el sí definitivo al conjunto de la Superliga China", señaló Marca.



El internacional galés de 30 años fue informado por el técnico madridista, Zinedine Zidane, de que no entra en sus planes para la próxima temporada.



Zidane afirmó hace una semana que la pronta salida de Bale sería "lo mejor para todos".



El exjugador del Tottenham tenía hasta el miércoles 31 de julio para dar una respuesta definitiva al Jiangsu Suning.