Edder delgado es nuevo jugador de Honduras de El Progreso

EL PROGRESO, HONDURAS.- El centrocampista Edder Delgado se convirtió este lunes en nuevo jugador de Honduras de El Progreso, según confirmó su presidente Elías Názar.



El futbolista de 32 años de edad firmó contrato por lo siguientes dos torneo con los Arroceros, equipo en el que será compañero de su hermano Juan Delgado.



"Ya se concretó el fichaje. Edder está listo para jugar con Honduras Progreso", aseguró el directivo de los de la Perla del Ulúa, campeones en 2015.



"Él siempre mostó mucho interés de jugar en el equipo, salvo la oportunidad que le había dado Olimpia. En ese caso no se podía competir, pero en eso salió y decidió regresar", añadió.

Sin embargo, el directivo mencionó que Edder sufrirá una reducción en el salario, en comparación a lo que percibía en Real españa, conjunto que le dio de baja por no entrar en los planes del entrenador costarricense Hernán Medford.



"Definitivamete no tendrá el mismo salario. La realidad del Honduras no es la misma del Real España. Él está haciendo un sacrificio en la parte salarial", precisó Názar.



De esa forma, "Camello" se convierte en el octavo fichaje de los progreseños: Kevin Hernández, Pedro Mencía, Gerson Rodas, Samuel Lucas, Darvis Argueta, Marlon Ramírez y Jerrel Britto.