Keylor Navas seguiría en el Real Madrid tras no recibir ofertas

MADRID, ESPAÑA.- La salida de Keylor Navas del Real Madrid, al finalizar la pasada temporada, ha sido truncada tras no recibir ofertas de otros equipos.



Al costarricense, que entrena de forma normal con el equipo blanco desde hace una semana en Canadá, no le quedó más remedio que aceptar su dura realidad en un equipo en el que, según la prensa española, no entra en los planes del francés Zinedine Zidane.



Ante esta situación, Keylor Navas publicó un mensaje en las redes sociales donde trabaja a todo vapor en la pretemporada que se realiza en Norteamérica.



"Trabajando duro... esto solo acaba de empezar", dijo el arquero tico tras colgar una foto donde aparece lanzándose en busca del balón.

Esta es la foto que publicó Keylor Navas donde asegura su continuidad en el equipo merengue.





Keylor ha sido el centroamericano que más éxito ha tenido jugando en Europa, donde conquistó un triplete de la Champions League y además ganando un total de 12 copas con el Real Madrid.