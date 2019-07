Yustin Arboleda se queda en Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El delantero Yustin Arboleda confirmó este sábado que continuará en Marathón a pesar de que tuvo ofertas del Millonarios de Colombia.



"Ha sido difícil tomar la decisión. Son tantas cosas, pero he tomado lo mejor para mí, mi familia y la institución. Han sido tres semanas complicadas, pero he tomado una decisión y me quedo en Marathón hasta diciembre", expresó.



Para la torre colombiana, seguir en el conjunto que comanda Héctor Vargas representa una gran responsabilidad. "Ha sido una responsabilidad quedarme acá, me han tratado bastante bien".

Vea: Así fue la presentación de Antoine Griezmann con el Barcelona



Sin embargo, dijo que de presentársele una mejor oportunidad sí saldría del cuadro sampedrano. "Marathón siempre ha sido mi primera opción desde que llegué al país; soy un agradecido con Dios y la directiva".



"Tengo contrato hasta diciembre, pero no cierro las puertas para poder dialogar, y si hay algo que convenga a ambas partes, vamos a tomar la decisión", finalizó el futbolista.