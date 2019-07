El reggae de Messi, la canción que se burla de sus declaraciones tras el duelo Agentina-Brasil

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- "Te da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, estábamos jugando contra Brasil que tiene grandísimos jugadores", fueron las palabras de Lionel Messi tras perder el duelo contra Brasil, pero ahora esas declaraciones se han vuelto parodia.



Titulada "El Reggae de Messi", la canción se burla de sus fuertes comentarios, especialmente por utilizar palabras particulares de Argentina y por cuestionar el arbitraje durante el encuentro.



"No fueron nunca al VAR, una cosa increíble, fue durante todo el partido así, el mínimo contacto es falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido, no es excusa, no, esto es más allá del partido, pero creo que es para analizar", dijo el jugador de 32 años de edad en una entrevista. Ahora esas frases también forman parte de una parodia.



El video, que duran 02:55 minutos, saca a relucir hasta a Diego Armando Maradona y parte de la directiva de la selección albiceleste.



Argentina perdió 0-2 en semifinales de la Copa América, en un encuentro que molestó al capitán del equipo albiceleste y hasta dijo que había "corrupción".