La futbolista Megan Rapinoe acepta invitación de demócrata a visitar el Congreso de EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La capitana de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, aceptó la invitación de una legisladora demócrata para visitar la Cámara de Representantes, días después de rechazar eventuales honores del presidente Donald Trump.



"Esto no es tal vez la Casa Blanca, pero estaremos encantados de dar la bienvenida a @mPinoe y todo (el equipo femenino de Estados Unidos) para un recorrido por la Cámara de Representantes cuando ellas quieran", tuiteó el viernes por la noche la joven legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, estrella ascendente del Partido Demócrata, que controla la cámara baja del Congreso.



"Ya es un hecho", respondió rápidamente la emblemática jugadora, que había rechazado esta semana una posible invitación a visitar la Casa Blanca como forma de marcar su oposición a la política de Donald Trump.



"Vamos a festejar", aseguró luego la legisladora por Nueva York.



Megan Rapinoe declaró el jueves en París que el actual gobierno de Estados Unidos "no piensa como nosotras y no lucha por las mismas cosas por las que estamos luchando".



Dos días antes, anunció que no pisaría "la jodida Casa Blanca".



En Estados Unidos, es habitual que el presidente invite a la Casa Blanca a los equipos que han vencido en competencias de gran importancia.



Desde la elección de Trump, varios equipos han declinado invitaciones de este tipo, como los basquetbolistas de los Golden State Warriors y los Eagles de Filadelfia, que ganaron en 2018 el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Nacional americano (NFL).



La actual delantera del Orlando Pride, que reivindica su homosexualidad, es una militante política que se sumó al movimiento de boicot al himno estadounidense lanzado por el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick en 2016 para protestar por la violencia policial contra los negros.



"Megan no debería faltar el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera", tuiteó el miércoles Trump.



"Megan debería GANAR antes de HABLAR!", agregó, subrayando que invitaría a las jugadoras cualquiera sea el resultado de sus partidos en el Mundial de fútbol femenino que se está disputando en Francia.



La selección estadounidense, defensora del título, se calificó el viernes para las seminales al vencer 2 a 1 al equipo local gracias a dos goles de Rapinoe. El martes enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.