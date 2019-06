Brasil, letal incluso sin Neymar, inaugura ante Bolivia la Copa América

SAO PABLO, BRASIL.- Anfitriona y favorita en todos los extremos, un poderoso Brasil, que parece no extrañar a Neymar, inaugura este viernes la Copa América ante una frágil pero valiente Bolivia, en su camino por hacerse de su noveno trofeo continental.



1. Siempre campeón en casa

Ocho veces campeón de este torneo (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007), jamás ha cedido este galardón cada vez que ha sido el país sede (1919, 1922, 1949 y 1989).



Pese a ello no consigue quedarse con la Copa América desde el 2007, cuando venció 3-0 a Argentina en Venezuela. Y no ha llegado a la final en las últimas tres ediciones.



"Brasil es uno de los favoritos para ganar la Copa América, incluso porque estamos jugando en casa con el apoyo de nuestra hinchada. Nuestra selección viene muy bien montada", dijo Cafú, emblemático exlateral derecho de la Canarinha, campeón del mundo en 1994 y 2002.



El juego está programado para las 7:30 PM en el estadio Morumbí de Sao Paulo, bajo el arbitraje del argentino Néstor Pitana, quien tiene en su currículo el duelo inaugural y la final de Rusia-2018.



2. Sin Neymar pero con goles

Neymar, envuelto en un escándalo tras una acusación por presunta violación, debió dejar el equipo tras lesionarse en un amistoso con Catar, donde la Canarinha venció 2-0.



Astro de la selección, del París SG y el jugador más caro de la historia, su participación en el ataque de la Verdeamarela era considerado clave. Pero sus indisciplinas y rendimiento irregular acababan por enredar al equipo.



A diferencia de la selección de 2014 y 2018, que padecía de una 'Neymardependencia', los dirigidos por Tite parecieron sacar ventaja de la lesión, reajustaron su ataque y, sin privilegios, propinaron un 7-0 a Honduras en el último amistoso de preparación.



"Tite ahora puede pensar solamente en armar un equipo vencedor, cosa que, con Neymar y todo, a pesar de él ser el mejor jugador brasileño, nunca consiguió", escribió el comentarista deportivo Juca Kfouri.



3. Atacantes frescos, Neres por Neymar

Tite ha colocado en la ofensiva sangre fresca y con hambre de gol. La actuación de Gabriel Jesús (Manchester City/ENG) ante Honduras alegró al técnico. Pero Tite quedó más impresionado aún con el desempeño de Firmino (Liverpool/ENG) y de David Neres (Ajax/HOL).



Firmino entró en lugar de Gabriel Jesús - que había hecho dos goles- y también marcó, peleando por el espacio de titular.



Ya en el lugar que ocupaba Neymar, el DT brasileño destacó el gran nivel de confianza de Neres, dando señales de cómo armaría el equipo.



Y también ha resaltado el "olor de gol" de Richarlison (Everton/ENG), a quien elogió en el último entrenamiento del martes.



La presencia de Arthur (Barcelona/ESP) estuvo en duda tras lesionarse ante Honduras, pero Tite ha garantizado que estará disponible.



4. Solidez en el arco, ánimo arriba

Brasil llega al torneo con una escuadra exitosa y poderosa. Desde el arquero Allison hasta Firmino, ambos recientes ganadores de la Champions League con el Liverpool.



También el propio Neres, quien la tuvo cerca con el Ajax y que fue preferido por Tite antes que Vinicius Junior (Real Madrid) o Lucas Moura (Tottenham).



5. Bolivia tiene corazón... y voluntad

El DT de Bolivia, Eduardo Villegas, reconoce que están "un poquito por debajo del resto", aunque dice saber "que se puede nivelar" con "actitud" y "garra".



La Verde, sumida en las mazmorras futbolísticas desde que perdió la final de la Copa América que alojó en 1997, llega con todo en contra: debut con el anfitrión, que el local sea Brasil y que su último amistoso con la campeona mundial Francia lo haya perdido 2-0.



Desde que Villegas asumió en marzo, los andinos no han ganado: tres derrotas (Francia, Corea del Sur y Japón) y un empate (Nicaragua).



"Brasil va a ser un rival duro, que estará con el apoyo de su gente y es un candidato a ganar la Copa, pero nosotros nos hemos preparado bien, hemos corregido errores, hemos jugado amistosos y confiamos que vamos a llegar de la mejor manera", ha dicho el portero Carlos Lampe.



De los 23 miembros del equipo, 13 acuden por primera vez al certamen, aunque se mantienen Marcelo Martins (Shijazhuang Ever Bright/CHN) y Marvin Bejarano (The Strongest/BOL).



El propio técnico ha reconocido que su objetivo es que sus nuevos convocados ganen experiencia con miras a las clasificatorias al Mundial Catar-2022.



- Posibles alineaciones:



Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis - Philippe Coutinho, Casemiro, Arthur o Allan - Richarlison, Roberto Firmino, David Neres. DT: Tite.



Bolivia: Lampe - D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano - Justiniano, Saucedo, Castro, Fernández, L. Vaca - Martins. DT: Eduardo Villegas.