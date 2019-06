Lobos Buap jugará en Segunda División de México

PUEBLA, MÉXICO.- Lobos Buap, equipo de los hondureños Michael Chirinos y Félix Crisanto jugará en la Segunda División del fútbol de México.



Los Licántropos vendieron su categoría a raíz de problemas económicos al Juárez FC, club donde jugó el catracho juvenil Wesly Decas hace unas temporadas.



El directivo de los Rojinegros, Manuel Lapuente, consideró como un "retroceso" que el conjunto pase a disputar la Liga del Ascenso azteca.

"Hablé con uno de los jefes, yo le dije que no sabía qué iba a pasar con el equipo. Se hizo una gran temporada; se dio un paso atrás y la meta era ser campeón. Me duele mucho, estoy dolido y me da coraje", expresó a ESPN.



A Chirinos y Crisanto se les terminó el contrato en condición de préstamo, sin embargo, sus agentes están en la búsqueda de un nuevo cuadro de la Primera División.