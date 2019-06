Argentina regresa al Mundial femenino con un histórico empate ante Japón

PARÍS, FRANCIA.- Argentina ofreció una excelente imagen en su regreso al Mundial femenino tras 12 años, al empatar sin goles frente al vigente subcampeón Japón, este lunes en el Parque de los Príncipes de París, un resultado que le permite soñar con pasar por primera vez la fase de grupos.



Con este empate en la llave D, ambos equipos quedan por detrás de Inglaterra, que debutó el domingo con un triunfo 2-1 sobre Escocia.



Unos 25.000 espectadores asistieron en el estadio del París Saint-Germain al primer empate sin goles en el Mundial-2019.



"Confío en que las guerreras den batalla. Nos faltan décadas de desarrollo, pero el fútbol tiene algo especial, la pasión, la furia de adentro, que juega en los partidos, a veces se compensa con eso", dijo el seleccionador argentino Carlos Borrello en la previa y su deseo se cumplió.



- Mates y bailes -

Tras 12 años fuera del Mundial, Argentina demostró que no se ha olvidado de competir. Además lo hizo ante un equipo que durante esta larga década de ausencia albiceleste se proclamó campeón (2011) y subcampeón (2015) planetario.



Antes, el equipo argentino había entrado al Parque de los Príncipes tomando mate y bailando, una forma de descomprimir la presión. Con el himno nacional, cayeron algunas lágrimas.



Y tras la hazaña del empate también pudo la emoción a las argentinas, abrazándose en el césped al lograr el primer punto de las albicelestes en todas sus presencias mundialistas.



En la primera parte, el equipo japonés demostró su consistencia en ambas áreas. Neutralizó el ataque argentino y movió el balón con facilidad, hasta que llegaba al área de Vanina Correa, donde se le complicaban las cosas.



La estructura defensiva del equipo dirigido por Carlos Borrello funcionó, concediendo en la primera parte solo dos disparos a las subcampeonas mundiales.



Correa se mostró muy segura por alto y el acercamiento más claro de las niponas, un cabezazo de Yuika Sugasawa (10), terminó sin fuerzas en las manos de la arquera.



En ataque, Argentina siempre jugó muy lejos del área de las asiáticas. Lorena Benítez, de 20 años, no acusó su inexperiencia y se mostró firme en el mediocentro.



Un poco más adelante, Estefanía Banini, la capitana y número 10, mostró galones. Tras iniciar el partido con un caño y un estético regate, que provocó los 'Ohhh' del Parque de los Príncipes, fue un tormento para las japonesas.



La mediapunta provocó que la árbitra francesa Stephanie Frappart, la primera que dirige partidos en la élite masculina, mostrara tres amarillas, la segunda por un manotazo.



- Banini, gambetas demasiado lejos -

Pero Banini se veía obligada a bajar al centro del campo a recibir y sus eficaces gambetas no suponían un peligro para Japón.



Las 'Nadeshiko', que en Francia llevan a ocho sus participaciones en el Mundial (todas), incrementaron su presión tras el descanso.



Kumi Yokoyama intentó un tiro lejanísimo que estuvo cerca de sorprender a Correa. Su rechace no lo pudo aprovechar Sugasawa (50).



Cinco minutos después, Risa Shimizu enganchó una buena internada por la derecha y su centro, desde el punto de penal, lo remató fuera Yui Hasegawa.



Argentina seguía dando pasos hacia atrás y mantener el empate parecía casi un milagro. Solo algún destello de Banini daba pie a la esperanza.



Pero Japón también fue pagando la fatiga y la Albiceleste por fin llegó a su área. Florencia Bonsegundo tuvo el 1-0 en sus botas en el 73 pero su disparo, mientras se resbalaba, se fue a las manos de Ayaka Yamashita.



Luego llegó el momento de Correa, que en el 90 blocó un tiro, sellando definitivamente el empate.



Tras su destacado arranque, Argentina continuará su periplo en el Mundial el 14 de junio ante Inglaterra y cerrará la primera fase el 19 frente a Escocia.