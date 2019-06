Ecuador remonta ante Uruguay y logra su mejor clasificación en Mundial Sub-20

VARSOVIA, POLONIA.- Ecuador Sub-20 hizo honor a su condición de campeón de Sudamérica de la categoría al derrotar este lunes a Uruguay (3-1), logrando el billete a cuartos de final, lo que asegura a la Mini-Tr' la mejor clasificación de su historia en un Mundial juvenil.



El combinado charrúa se puso por delante con un gol del central del FC Barcelona Ronald Araújo (11), pero Ecuador no se derrumbó y llegó al descanso con la balanza equilibrada tras el gol de Alexander Alvarado (31) de penal.



Sergio Quintero (75) y Gonzalo Plata, también desde los once metros (83), sentenciaron para una Ecuador que jugó los últimos minutos con un hombre más por la expulsión del defensor 'charrúa' Bruno Méndez.



Ecuador, que se clasificó a octavos in extremis como uno de los cuatro mejores terceros, espera rival en cuartos, que saldrá del duelo del martes entre Francia y Estados Unidos.



"Estamos muy felices, pero esto continúa, y le vamos a dar hasta el final. La mayor ilusión que tenemos es llevar a Ecuador a lo más alto posible", afirmó el director técnico de Ecuador Jorge Célico.



Este resultado ante la 'Celestita' sirvió para que el equipo de Célico se vengase de las dos derrotas sufridas cuatro meses atrás en el Sudamericano de Chile, una de ellas por el mismo resultado.



- Acierto desde once metros -

Por ello y por su inmaculada fase de grupos, el equipo de Gustavo Ferreyra llegaba como favorita al duelo ante la 'Mini-Tri'. Uruguay comenzó incisivo y en el minuto 9 su mejor jugador en el torneo, Brian Rodríguez, vio cómo el defensor Exon Vallecilla despejaba a córner antes de que él anotase a puerta vacía tras sombrero al arquero ecuatoriano.



Los 'charrúas' se las prometían más felices aún cuando Araújo aprovechó un rechace del palo en una jugada enmarañada para poner por delante a Uruguay.



Pero Ecuador se hizo con la posesión del balón y con el control territorial, una situación que no había vivido Uruguay en este Mundial.



Fruto de ello llegó el penal que convirtió el volante de Aucas Alvarado con un lanzamiento suave y al centro engañando al arquero Franco Israel. El penal fue por un empujón de Ezequiel Busquets.



La tónica se mantuvo en el segundo acto con una Uruguay irreconocible, que pese a ello gozó de dos ocasiones en las botas de Darwin Núñez y en un lanzamiento de falta de Araújo.



Pero fue Quintero el que sacó un misil con la diestra desde dentro del área para adelantar a Ecuador.



Poco después, una mano de Méndez le costó el penal y la expulsión al detener un disparo a gol de Alvarado. Plata, desde los once metros, no perdonó y mató el partido y las ilusiones de Uruguay de ganar su primer Mundial Sub-20.



Ecuador, que había fallado dos penales en Polonia, acertó los dos este lunes para hacer historia.