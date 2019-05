Jimmy Junior: "Lamento que mi padre no me haya dejado estudiar periodismo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jimmy Junior aprendió el arte de los negocios por obligación, pero su oficio siempre estuvo entre los micrófonos y las cámaras.

De niño, acompañaba a la cabina de radio a su padre, don Jimmy Arturo Rodríguez, cuando este ya era un locutor consolidado y camino a convertirse en una leyenda. Era un pequeño curioso por descubrir cómo narraban los partidos de fútbol.

Poco importó su sensibilidad a la locución, la resonancia de su voz, la pasión por el fútbol o la afinidad por vivir con un papá periodista, porque su familia lo empujó a estudiar Administración Industrial y de Negocios en la universidad.

Aunque conforme avanzó en sus clases, lo tuvo claro: la locución y el periodismo deportivo eran lo suyo. Lo amaba. Se sentía hecho y forjado para analizar un planteamiento, examinar la táctica de un equipo, manejar la tensión de un penal, describir un contragolpe y hacer estallar la transmisión durante un gol.

Por eso, cuando se aprestaba a terminar su carrera universitaria, allá por el 2003, comenzó a sentarse en un set de grabación junto a su padre en un programa llamado "Pasión por el Fútbol". Había soltura, análisis y desenvolvimiento. Entonces, se preguntó, por qué su padre no lo dejó estudiar periodismo.

Después, saltó hacia HRN en 2007, donde realizó locución comercial y algunas entrevistas en la cabina de radio. Doce años han pasado y en la actualidad es el coordinador del área de deportes en esta casa radial.



Renán Núñez, compañero de labores en la radio capitalina, dijo que Jimmy Junior, antes de ser su jefe, es un buen amigo, con liderazgo innato a pesar de ser muy joven. Y la seriedad como persona también la refleja en el desarrollo del trabajo.

Otro que ensalza el trabajo de este joven locutor es Carlos Gris, compañero de batalla en muchos años de don Jimmy padre y también cuñado: "es un triunfador de la radio y la televisión en Honduras, y, entre sus cualidades, sobresale que es un periodista muy bien informado con gran capacidad de análisis".

El principal admirador de Jimmy Junior es su padre, la leyenda don Jimmy Rodríguez. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO





Adventista de toda la vida, Jimmy Junior manifestó que ha ido formando su propio camino en los medios de comunicación, y que obviamente también se le conoce por la trayectoria de su padre. Pero con todas estas ventajas, dijo que "ha sido muy bendecido por Dios por la apertura que han tenido las empresas donde ha laborado".

"Tiene por delante un brillante futuro", pronostica Julio César Núnez, pero le recuerda con humor a Jimmy: "¡Yo lo hice! Fue en Radio Globo. Que no lo puede desmentir".



La conexión de Jimmy Junior con su padre es tal que, cuando tiene dudas, se dirige a consultar los sabios consejos que él le puede brindar para solidificar sus argumentos frente a los micrófonos y las cámaras.

Su progenitor, por igual, se confiesa admirador de su hijo: "Es un privilegio que lleve mi nombre, su magnífico timbre y linda voz, siempre creí que tenía futuro, me ha superado en todo, el que me educa es él, con su madre somos los primeros admiradores, comunicador natural, muy humilde y muy claro en las cosas que quiere".

Y, aunque denota mucha seriedad en su forma de ser, Jimmy Junior abre un espacio todos los días para "echarse las potras" en un horario medio extraño, 7:00 am. Otro de sus pasatiempos es disfrutar de una buena película.



Durante nuestra conversación, nos confesó que se siente muy cómodo en la radio y la televisión, y que le resultaría muy difícil decidirse por una de las dos.



Con respecto a su estilo periodístico, mencionó: "Me gusta tener una opinión, me gusta dar argumentos, no solamente es decir '¡Pienso así porque quiero!'

"Si pienso de cierta forma es porque los argumentos que tengo me llevan a tener la razón", sentenció.



Jimmy Junior alcanzó el sueño de cubrir un mundial de fútbol aunque todavía hay camino por recorrer. La idea es mantener línea y, además, seguir creciendo y convertirse en una leyenda como lo ha sido su padre en más tres décadas en Honduras.