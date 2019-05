Diego Vazquez: "Hay que apelar a los buenos recuerdos en esa cancha"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con mucha tranquilidad y con la esperanza de lograr el pase a la gran final, el técnico del Motagua visualiza el duelo con opciones claras que el boleto a la fiesta grande se firmará en el Yankel Rosenthal y no considera que ese escenario sea diferente.



"Las medidas de la canchas son similares, quizás la percepción que no tiene pista atlética y se hace sentir que es un poco más chica. Si lo es, pero mínimo, no es mucha la diferencia, después hay que realizar el fútbol que venimos desarrollando siempre. Hay que apelar a los buenos recuerdos en esa cancha, donde si los tenemos", comentó.



En cuanto a las provocación que se puedan tener en el partido dijo que "ese es un aspecto que se da dentro de la cancha, es natural y nosotros creo que lo hemos hecho bastante bien. Si ven el partido, Motagua se dedicó a jugar y llegar al marco rival. En ese aspecto será de la misma manera independientemente la cancha. El fútbol es un juego y lo principal son los siete mil metros cuadrados".



En el campamento azul se considera tener el plantel necesario para encarar este compromiso de vuelta. "Creo que todos están bien, todavía no he hablado con el médico, pero están todos bastante bien".



Sobre las declaraciones de Rolin Peña, quien considera que le darán vuelta al marcador en casa, el técnico de los azules indicó que "yo lo vi entrando al túnel abrazando al árbitro hasta que llegó a la puerta y aquí de visitante. No sé si eso en otro lado se hace, no veo que sea tanto hostil. Estuvo cuantos metros con Saíd (Martínez), pero son detalles que no inciden".



Una de la preocupaciones que no se dejan de lado en el ciclón es el arbitraje. "Es un tema difícil, últimamente en esa cancha tiene alguna incidencia favorable, espero que lo hagan bien y que se equivoquen lo menos posible. Sobre la escogencia le corresponde a Rebollar".



Diego Vazquez dejó claro que no pretende plantear un partido brusco. "Nosotros no acostumbramos a eso, pero la justicia en la cancha la maneja el árbitro, es el que la imparte, pero le faltó mucho el partido pasado".



En cuanto a la ventaja que se lleva. "Un 2-0 es una ventaja importante, pero falta el partido de vuelta en San Pedro. Tenemos una ventaja y el objetivo es hacer un buen partido para pasar nosotros".



Cuando se le comentó a Diego Vazquez que Héctor Vargas no ha podido revertir ese tipo de desventajas con sus equipos reflexionó que "son estadísticas que siempre son importantes, pero no son determinantes. Esto es un juego y eso es lo lindo que varía de un partido a otro. Eso nos da mucho ánimo que tenemos esa ventaja", finalizó.