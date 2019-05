Chuky Lozano se pierde la Copa Oro por lesión  

A pesar de que el PSV descartó una rotura de ligamentos, el mexicano no participará en el cierre de la Eredivisie. | Foto: cortesía.

EINDHOVEN, HOLANDA.- El futbolista del PSV holandés, Hirving Lozano, se perderá la Copa Oro con la selección mexicana tras sufrir una lesión que lo alejará por al menos tres meses del rectángulo de juego, según el diario ED.



El extremo salió en camilla el pasado 25 de abril durante el encuentro de su equipo ante Willem II de la jornada 32 de la liga holandesa, luego de recibir una fuerte entrada por parte de Freek Heerkens que le causó molestias en la rodilla.

A pesar de que el PSV descartó una rotura de ligamentos, el mexicano no participará en el cierre de la Eredivisie y será una sensible baja para el esquema de Gerardo 'Tata' Martino en el torneo de Concacaf.