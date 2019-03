Real Madrid llama a Zidane como salvador, nueve meses después de su dimisión

MADRID, ESPAÑA.- Nueve meses después de su dimisión tras dejar al club en la cumbre europea, el Real Madrid, inmerso en una grave crisis de resultados, anunció este lunes el regreso al banquillo del francés Zinédine Zidane hasta el 30 de junio de 2022, teniendo como objetivo la reconstrucción de la 'Casa Blanca'.



Zidane "es el nuevo entrenador del Real Madrid". "El francés regresa al club en el que ha hecho historia como jugador y como técnico", explicó en un comunicado el equipo blanco, que anunció también una conferencia de prensa este lunes por la noche.



El regreso de Zidane se produce sólo nueve meses después de ganar su tercera 'Champions' consecutiva, un hito inédito hasta entonces, y lo hace con el fin de conducir al Real Madrid a una renovación de una plantilla que ha llegado a un final de ciclo tras unos exitosos años.



Nada hacía presagiar en mayo pasado, cuando anunció de forma sorprendente que dejaba el club, que Zidane regresaría tan pronto al Real Madrid. Dijo tomarse un año sabático, después del cual muchos le colocaban en el banquillo de la Juventus, el otro gran club de su vida, una vez que el cargo de seleccionador de Francia parecía alejarse después de que los Blues ganaran el título mundial con Didier Deschamps.



Pero su fidelidad al club madrileño y su amistad con el presidente Florentino Pérez han convencido a 'ZZ' de adelantar su regreso y hacerse cargo desde ya mismo de un equipo que lo ha perdido todo en la última semana, después de caer contra el Barcelona en dos partidos consecutivos en el Estadio Bernabéu (quedando prácticamente sin opciones en la Liga, a 12 puntos de los azulgrana, y fuera de la Copa del Rey) y de ser eliminado por el Ajax en octavos de la Champions tras perder 4-1 en casa la semana pasada... unos resultados que condenaron al argentino Santiago Solari.

"La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy lunes 11 de marzo de 2019, ha decidido resolver el contrato que vinculaba a Santiago Solari con el club como entrenador del primer equipo y, al mismo tiempo, el Real Madrid le ha ofrecido seguir perteneciendo al club", anunció la entidad madrileña en un comunicado, en el que agradeció la labor del argentino.



El club "ha acordado también el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid con incorporación inmediata para lo que resta de temporada y las tres próximas, hasta el 30 de junio de 2022", añadió.



- Golpe de efecto -

El regreso de Zidane es un golpe de efecto en una temporada catastrófica para el Real Madrid, ya que sólo nueve meses después de conquistar otra vez la Champions, el equipo blanco ya no tiene opciones de título cuando aún quedan tres meses de competición.



Su sorprendente marcha se interpretó en mayo como la decisión de Zidane de no tener total libertad para renovar un plantel viejo y saciado de títulos, por lo que su regreso ahora como salvador se puede suponer que Zidane tendrá ahora mayores poderes, sobre todo en lo relacionado con los fichajes.



La prensa española ya habla que la vuelta de Zidane supondrá la marcha de varias estrellas, como el galés Gareth Bale, y la llegada de otras, como el belga Eden Hazard (Chelsea).



Una revolución del plantel que el club no le permitió hace unos meses y que el presidente Florentino Pérez no ha tenido más remedio que aceptar, después de que no convenciera el francés de continuar y de no haber reforzado al equipo pese a la marcha de Cristiano Ronaldo, el mejor goleador de la historia del club.



Pérez eligió al seleccionador español Julen Lopetegui para el banquillo blanco, pero fue cesado a finales de octubre tras los malos resultados y una derrota humillante por 5-1 en el Clásico en Barcelona. Al técnico vasco le sustituyó Solari, primero como interino y que pareció enderezar el rumbo del equipo, conquistando incluso el Mundial de Clubes en diciembre.



- Increíble desafío -

Eso llevó al club a firmar un contrato a Solari hasta 2021 como entrenador blanco, pero los malos resultados y las pésimas relaciones con algunos de los pesos pesados del vestuario (como Isco, Bale y Marcelo) sentenciaron al argentino.



Esta situación catastrófica abrió la vía 'ZZ', que sigue viviendo en Madrid. Tres de sus cuatro hijos juegan en el Real Madrid, entre ellos Luca Zidane (20 años), tercer portero de la primera plantilla blanca.



El regreso de Zidane, que ganó nueve títulos de 13 posibles en su primera etapa, no es algo inédito para el francés, que ya regresó como jugador a la selección francesa para disputar el Mundial-2006 después de haber anunciado su adiós meses antes.



A Zidane le queda ahora el objetivo de reconstruir el equipo para optar a títulos en las próximas temporadas, aunque el final del presente curso se anuncia delicado.



Con 11 partidos para el final del campeonato español, el Real Madrid es tercero con 51 puntos, ¡a 12 del líder Barcelona! Los aficionados blancos aún recuerdan que cuando Zidane se hizo cargo por primera vez del banquillo blanco en 2006, el equipo también se encontraba a 12 puntos de su gran rival, pero fue recortando la diferencia hasta finalizar a un punto del campeón.