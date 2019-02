Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo: "El amor nunca falla"

TURÍN, ITALIA.- Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, compartió un romántico mensaje en sus redes sociales dedicado al delantero de la Juventus.



La joven modelo aprovechó un viaje para compartir una fotografía de ella y CR7 en un vuelo y escribir una amorosa dedicatoria.



Esto escribió:

"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso.

No se comporta con rudeza, no es egoísta , no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla".



La imagen fue tomada el mismo día en que el futbolista compartió una fotografía en la que aparecen firmando documentos.



Una vez más, Georgina reconoció que su relación está más fuerte que nunca, pese a los rumores de separación.