Fútbol hondureño: Así se jugará la jornada 9 del Clausura 2018-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 9 del torneo Clausura 2018-19 del fútbol hondureño se jugará el próximo domingo. Los cinco partidos se disputarán el mismo día.



El cierre de la primera vuelta presenta duelos interesantes, donde Marathón va por mantener su liderato, Olimpia por arrebatárselo y Motagua por seguir escalando en la tabla.



Es por ello que aquí te dejamos cómo estarán los partidos este próximo fin de semana.



Todos los partidos serán el domingo

Juticalpa vs Honduras Progreso - 2:00 PM - estadio Juan Ramón Brevé

Marathón vs Real de Minas - 3:00 PM - estadio Yankel Rosenthal

Vida vs Motagua - 3:30 PM - estadio Municipal Ceibeño

Platense vs Real España - 4:00 PM - estadio Excélsior

Olimpia vs Lobos UPNFM - 5:00 PM - Estadio Nacional

