Fabinho: Un faro en el caos del Liverpool de Jurgen Klopp

LIVERPOOL, INGLATERRA.- "Un faro en el caos", le describe el equipo técnico del Liverpool. El brasileño Fabinho tiene cada vez más protagonismo y normalmente será titular como defensa central ante el Bayern Múnich, el martes en Anfield, en la ida de octavos de la Liga de Campeones.



Tras un inicio discreto, el futbolista de 25 años, que llegó esta temporada procedente del Mónaco por 50 millones de euros, comienza a despuntar en la formación de Jurgen Klopp, principalmente gracias a su gran polivalencia.



En Liverpool el medio defensivo bajará a la zaga para jugar como defensa central, una zona en la que el equipo que menos goles recibe en la Premier League (15 tantos en 26 jornadas) tiene una larga lista de bajas.



El jefe de la defensa Virgil van Dijk está suspendido y sus dos principales aliados, Joe Gomez y Dejan Lovren, lesionados.



"Un cerebro defensivo"

El primero de ellos fue operado de un tobillo y no volverá a los entrenamientos hasta marzo, mientras que el croata tiene un problema en los isquiotibales y no participó la semana pasada en una concentración de los Reds en Marbella (sur de España).



"No puede entrenar. Dejan no ha podido implicarse en la preparación del partido, debemos encontrar otras soluciones", señaló Klopp.



Con Joel Matip como solo defensa central 'de oficio' en la plantilla, el técnico alemán tiene que recurrir a Fabinho, reconvertido con los años en mediocentro pero que inició su carrera como lateral derecho y que también puede jugar como zaguero.



¿Un golpe duro para Klopp? Obviamente no poder contar con Van Dijk, referente defensivo del subcampeón de la Champions desde su llegada hace un año, complica su planteamiento.



Pero cuenta con Fabinho. "Es un jugador brillante, es un cerebro defensivo que puede jugar en varios puestos", dijo el técnico en enero, tras una actuación destacada de Fabinho como defensa. De hecho con la selección brasileña el técnico Tite le ha convocado en siete ocasiones, siempre como lateral derecho.



"Adaptarse a la intensidad"

En Liverpool el jugador formado en el Fluminense, que aterrizó en el fútbol europeo en el filial del Real Madrid, ha necesitado tiempo para adaptarse al medio inglés. En sus primeros meses fue utilizado en contadas ocasiones, pero ya se ha consolidado como una de las 'piedras preciosas' del efectivo.



"Estoy contento. Tengo todavía cosas que mejorar, pero estoy globalmente satisfecho de mi rendimiento. Estoy al nivel de la Premier League y es lo que quería", explicó recientemente el jugador.



"Si hubiera sido por mí, hubiera jugado desde el principio. Quizás Jurgen vio cosas que yo no vi. Las conversaciones con él y su equipo me ayudaron mucho", señaló el campeón de Francia con el Mónaco en 2017. "Tuve la paciencia de esperar mis oportunidades", añadió.