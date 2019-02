Fabián Coito con ganas de Juegos Olímpicos y Mundial con Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito está entre el corre y descansa. Tanto en físico como en emociones. Por un lado debe dejar 12 años de éxitos celestes y por el otro pensar ya en H. De nuestro lado las tareas son muchas, Juegos Olímpicos, Mundial y volver a ser ganadores como tareas principales.

Luego se suman detalles como Copa Oro, Liga de Naciones y jugar con identidad. Todo centrado al final en un solo empaque, el crecimiento del fútbol hondureño.

Siendo así, la vida de Fabián Coito cambió radicalmente desde que le dio el sí a la Fenafuth y dejó de ser el técnico de la sub 20 charrúa; el jueves 21 será presentado en Honduras, selección de la que ya se siente parte.

Tuvo tiempo para tomarse varios mates, para escuchar algo de música y charlar con su familia sobre los planes cercanos. Pero también ha podido atender a los medios de prensa y hasta sentarse a hablar con su primer asistente, Miguel Falero, una persona que conoce mejor que él la idiosincrasia del hondureño.

Una nota con El Observador cuenta que desde el otro lado de la línea telefónica se escucha el suspiro cuando el periodista le pregunta qué deja en Uruguay después de 12 años en la selecciones juveniles. Fabián Coito toma aire, piensa y responde con un dejo de tristeza. El jueves fue un día “de locura” para el entrenador que tomó la decisión de cortar su vínculo con la Uruguay (AUF), de dejar una zona de confort para tomar el desafío -y el riesgo- de dirigir a la Selección Mayor de Honduras. Un día en el que después de mucho tiempo tuvo ganas de llorar...

¿Cuándo tomó la decisión de renunciar a la AUF y aceptar la propuesta de la Federación hondureña? Estaba el ofrecimiento y lo venía meditando, pero esperé que pasara el sudamericano sub 20 de Chile y luego con mi familia lo analicé tranquilo y decidí. Fue una decisión mía, me parece que no podía poner en un aprieto a la AUF de pedirle cosas que no me podían dar y entonces mejor decidí irme. Ahora me toca emprender nuevos desafíos, prepararme, sufrir y superarlos también, es una satisfacción que a mí me gusta.

¿Por qué dice que pondría en un aprieto a la AUF?

Si vengo y le digo a la AUF: “Quiero un contrato por tantos años y por tanto dinero”. Soy un entrenador de juveniles y tampoco puedo imaginar privilegios que no están al alcance del fútbol juvenil para después decir: “Si no me los dan, me voy”. Me parecía egoísta aunque desde el Maestro Óscar Washington Tabárez hasta la dirigencia siempre me expresaron la voluntad de que siguiera.

¿Qué significa dar el paso a una selección mayor y fuera del país?

Es un cambio muy grande que me va a dar un crecimiento muy bueno como entrenador, pero siento que estoy en el momento justo, con la edad justa y en un país que conozco. Me parece que justo se adapta a lo que a mí como entrenador me gusta.

¿Tendrá a su cargo solo la Selección Mayor?

Es la Selección Mayor y la Olímpica. Honduras tiene una Selección Sub 23 muy buena que participó en los Juegos Olímpicos pasados y esa sería la base o el recambio de la mayor. Y hay que ir preparando la futura Selección para Tokio 2020.

¿Por cuánto tiempo es el contrato?

Hasta Qatar 2022.

Fabián Coito dando una charla para algunos niños en Uruguay.



¿Cuál es la relación que tiene con Miguel Falero, que será su AT?

Mi primera intención fue compartir con Gustavo Ferreyra, con Carlos Nicola y Pablo Alonso, pero por distintos motivos no pudieron. A Miguel lo conozco y él conoce Honduras, tenemos una linda amistad y es muy importante que me acompañe porque si no encontraba esa persona de absoluta confianza no iba a asumir este reto.

¿Qué deja en Uruguay?

Muchísimo. El jueves fue también un día triste para mí, removedor. Charlar con el Maestro Tabárez, ir a un lugar donde desde hace 12 años voy todos los días, fue bravo. Di todo lo que pude para nuestra selección.

¿Se imaginaba tanto tiempo trabajando así?

Imaginaba cosas, pero nunca vivir 12 años tan lindos como estos. Después, en la parte de fútbol creo que devolví la confianza de quienes creyeron en mí y fundamentalmente aprendí muchísimo del Maestro, para el que solo tengo palabras de agradecimiento total.

¿Se le escapó alguna lágrima durante las despedidas de este jueves?

Sí. Yo no soy muy de llorar y no sé hace cuántos años que no lo hago, pero cuando estaba charlando con el Maestro tenía esa sensación. Me quebré un poco porque lo conozco desde los 17 años y le tengo mucho afecto.

¿Qué conoce de la Selección de Honduras?

A partir de ayer nos reunimos con Miguel Falero, quien tiene mucha información. Hoy lo que tengo es poco y nada porque te digo sinceramente que me dediqué a un 100 por ciento a la selección sub 20, nunca descuidé nada. Cerrada esta etapa, ahora comienzo con esto nuevo.