Donis Escober será titular en el clásico ante Motagua

A pesar de no haber jugado en los últimos partidos, el técnico merengue no cree que sea una prueba de fuego para el experimentado guardameta.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haber perdido la titularidad en el arco de los Leones, el guardameta Donis Escober volverá a jugar de entrada nada más y nada menos que en el clásico del próximo domingo ante Motagua.



El originario de San Ignacio, Francisco Morazán, suplirá el puesto de Edrick Menjívar, quien acumuló su cuarta papeleta amarilla en el Torneo Clausura 2019 y no estará disponible para este duelo ante las Águilas.



En el campamento merengue se le está dando el respaldo al experimentado jugador que ha mostrado mucha calma de cara al momento complicado que vive por haber perdido el puesto en la titularidad blanca.

Vea Además: El nuevo Olimpia que confecciona Manuel Keosseián para el Torneo Clausura 2019



"Yo le digo a Escober que es una persona bendecida, por hacer su reaparición en un clásico y el domingo fue el cumpleaños. Osea que tiene una semana linda y nosotros tenemos la mayor confianza en él", contó el estratega de lo Albos, Manuel Keosseián.



A pesar de no haber jugado en los últimos partidos, el técnico merengue no cree que sea una prueba de fuego para el experimentado guardameta. Sin embargo, confía que será de mucho beneficio que vuelva a reaparecer de titular.



"Él ha tenido dos millones de pruebas de fuego, es un partido más, ha estado en mundiales. No es prueba de fuego", indicó Manolo.



Olimpia enfrentará a Motagua en el derbi capitalino el próximo domingo 10 de febrero en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, a partir de las 4:00 de la tarde hora de Honduras.