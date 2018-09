VÍDEO: La broma del Patón Mejía que no le gustó a Edrick Menjívar

AMARATECA, HONDURAS.- Edrick Menjívar, portero del Olimpia de la capital de Honduras, quien podría ser suplente en el partido ante Galaxy FC que se va a jugar en su tierra, Roatán, se molestó unos segundos con German el Patón Mejía en medio del tradicional rondo que sirve de calentamiento antes de una práctica.



El Patón recibió una pelota y se la tiró a un desprevenido Menjívar, quien luego salió corriendo en busca del volante de contención ante la algarabía del resto de jugadores.



Olimpia realizó su último entrenamiento previo al duelo de Copa Presidente ante el Galaxy de Roatán, pero queda claro que el conjunto merengue no viajará con todo su artillería.



Así esta la jornada de la Copa Presidente:

- Esperanzano vs Platense

- Yoro FC vs Altlético Limeño

- Santos FC vs Vida

- Deporte Savio vs Juticalpa FC

- Real España vs Marathón

- Parrillas One vs Real de Minas

- Estrella Roka vs Lobos

- Galaxy FC vs Olimpia