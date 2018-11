Griezmann-Messi, el reencuentro tras el Mundial de Rusia

MADRID, ESPAÑA.- Adversarios en el Mundial, y Leo Messi se reencuentran el sábado en la Griezmann-Messi, el reencuentro tras el Mundial de RusiaLiga española, un duelo que puede dar la razón al francés, que rechazó jugar a la sombra del argentino... ¿Tal vez la mejor decisión para unirse a él en el club del Balón de Oro?



Hace cuatro meses en Rusia, el 'Principito' ya había hecho temblar el pedestal del 'Rey Leo' con un gol en los octavos de final del Mundial, que ganó en Kazán con los 'Bleus' (4-3) para seguir hasta conquistar el título planetario, que falta en el palmarés del capitán barcelonista.



Y Griezmann puede eclipsar a Messi en diez días: primero permitiendo al Atlético de Madrid (3º) adelantar al FC Barcelona, líder de la Liga antes de esta 13ª jornada.



Después uniéndose al argentino el 3 de diciembre en el cerrado círculo de los ganadores del Balón de Oro. La votación, ya cerrada, debería, salvo sorpresa, coronar a Griezmann, a sus compatriotas Raphael Varane o Kylian Mbappé, o al croata Luka Modric.



Cada vez que habla, Griezmann no deja de repetir que tomó la buena decisión al renovar con el Atlético hasta 2023, cuando el Barça lo pretendía y Messi lo había elogiado: "Griezmann es un jugadorazo y con los buenos jugadores es fácil entenderse".



- Más trofeos -

Marchándose al Barcelona, el francés podría haber acumulado más trofeos colectivos que en el Atlético, donde la cosecha es más habitualmente más escasa: antes de la Europa League en mayo y la Supercopa en agosto, el delantero galo había disputado 226 partidos (118 goles) con lo colchoneros para ganar sólo una Supercopa de España desde 2014.



Pero, jugar en el Camp Nou suponía hacer una cruz sobre cualquier ambición individual y hacerlo a la sombra de Messi, una perspectiva que "inconscientemente" echó para atrás a Griezmann, como él mismo reconoció a Canal+.



En Madrid, sigue siendo la referencia, el líder con el mejor salario de la historia del Atlético: 20 millones de euros anuales, según la prensa.



"Antoine está en un momento extraordinario, viene de hacer una temporada fantástica, cuando él está conectado y lee dónde puede hacer daño, el equipo lo hace muy bien", decía su técnico, Diego Simeone, que influyó mucho para que se quedara el delantero.



Mejor goleador (3 goles) y mejor asistente (4) del Atlético en Liga esta temporada, Griezmann va a tener que superarse el sábado para hacer frente al dúo ofensivo barcelonista: Messi y Luis Suárez, los mejores artilleros ligueros (9 goles cada uno).



- En la misma mesa -

El 'Atleti' afronta, por su parte, este choque fragilizado por las lesiones de los defensas uruguayos Diego Godín y José María Giménez, pero vuelven Lucas Hernández y Stefan Savic, para el eje de la defensa, al igual que Koke y Thomas Lemar en el centro del campo y Diego Costa en ataque.



Esta temporada, el club rojiblanco no ha perdido ningún partido oficial en su estadio Metropolitano, mientras que el Barça perdió contra el Betis en casa 4-3 en la última jornada liguera.



El Barça también sufre la baja del croata Ivan Rakitic, lesionado y suspendido, lo que podría dar minutos al chileno Arturo Vidal y al brasileño Philippe Coutinho, que vuelve de lesión. El francés Ousmane Dembélé, criticado en Cataluña por su indisciplina, tendrá que trabajar intensamente para hacer un sitio en el once azulgrana.



En cuanto al duelo con el argentino, su resultado podría confirmar las pretensiones del francés, seguro de poder estar en la misma mesa que los cinco veces Balón de Oro; Messi y Cristiano Ronaldo: "Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor", advirtió el ambicioso Griezmann.