Suiza, con un milagro ante Bélgica, e Inglaterra avanzan en la Liga de Naciones

PARÍS, FRANCIA.- Suiza goleó 5-2 a Bélgica, tercera en el pasado Mundial, y se clasificó para la fase final de la Liga de Naciones gracias a un triplete de Haris Seferovic, este domingo en Lucerna, mientras que en Londres Inglaterra logró el pase al vencer 2-1 a Croacia.



Bélgica vencía por 2-0 en el minuto 17 gracias a un doblete de Thorgan Hazard (2 y 17), pero Ricardo Rodríguez (26 de penal), Seferovic (31, 44 y 84) y Nico Elvedi (62) le dieron la vuelta al marcador.



"Hubo una gran reacción mental, los jugadores nunca abandonaron, siempre creyeron, quiero felicitarlos", señaló el seleccionador local Vladimir Petkovic.



"Es difícil explicar. En un momento dado Suiza no tenía nada que perder y nosotros nos olvidamos de defender", dijo el técnico belga Roberto Martínez.



¿Holanda o Francia?

El combinado helvético se une a Portugal e Inglaterra, en una 'final four' que se definirá el lunes. Holanda no puede perder en Alemania, porque entonces sería Francia, que ya finalizó la primera fase, la que se llevaría la plaza restante.



Suiza ofreció una exhibición en la que brilló el ariete del Benfica Seferovic. Nadie esperaba tal actuación, cuatro días después de perder 1-0 ante Catar en un amistoso.



Con 2-1 en contra Seferovic aprovechó una dejada de cabeza de Xherdan Shaqiri, protagonista de una fenomenal actuación, para lograr el empate.



Y justo antes del descanso la Nati se ponía por delante cuando Seferovic remataba con calidad un centro.



A los suizos les hacía falta un cuarto gol para conquistar la primera plaza de la llave. Llegó a la hora de juego. Elvedi, que cometió un error en el primer gol de Hazard, se redimía de cabeza.



Los 15.000 espectadores del Swissporarena de Lucerna ya vivían una fiesta y Seferovic hizo el quinto, también con la testa.



En Wembley Inglaterra se tomó la revancha de las semifinales del Mundial y derrotó a Croacia logrando su billete y provocando la eliminación de España, que hubiera avanzado en caso de empate entre ambos países.



Inglaterra remontó con goles de Jesse Lingard (78) y Harry Kane (85) a una Croacia que se había adelantado por medio de Andrej Kramaric (57).