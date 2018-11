España vuelve a dudar tras descalabros en la Liga de Naciones

MADRID, ESPAÑA.- La luna de miel de Luis Enrique con su selección de España no duró mucho.



Dos derrotas consecutivas en la Liga de las Naciones de la UEFA reavivaron los cuestionamientos a la "Roja" tras el promisorio arranque con su nuevo técnico.



Luis Enrique asumió las riendas con la misión de renovar el seleccionado tras su prematura despedida del Mundial de Rusia. Empezó con un par de impresionantes victorias: un 2-1 ante Inglaterra en el estadio de Wembley, el 6-0 que le propinaron la subcampeona mundial Croacia y la victoria 4-1 ante Gales en un amistoso en Cardiff.



Todo funcionaba bien, tanto en ataque como en defensa. Tras esas alentadoras actuaciones, la afición se entusiasmó con el potencial del equipo.



Pero esa euforia inicial se ha disipado tras dos derrotas seguidas. La primera fue el 3-2 ante Inglaterra en Sevilla, y el 3-2 contra Croacia el jueves en Zagreb.



"Los resultados son lo que son", dijo Luis Enrique tras la derrota ante Croacia. "El grupo era muy difícil, con dos de las mejores selecciones del mundo". este partido aunque hay cosas que mejorar ".



En sus primeros dos partidos, Luis Enrique procuró que España apostara a la presión alta y sea un equipo más agresivo. Renunció al "tiki-taka", el constante toque, y apeló a ser más vertical en el ataque.



Pero el adelantar el bloque defensivo, algo así como la selección arriesgara más en el ataque, una España más vulnerable en su retaguardia. El equipo encajó seis goles en los últimos dos partidos tras superar 12-2 a sus oponentes en los primeros partidos con Luis Enrique.



El ex técnico de Barcelona dijo que la irregularidad era algo que se debe esperar a considerar que España está en un proceso de cambio de su generación dorada.



"¿Ya sabías la situación con un cambio de generación y estamos intentando crear un equipo?", Dijo Luis Enrique. "Hay gente joven que necesita confianza y hay mucho margen de mejora".



Andrés Iniesta, David Silva y Gerard Piqué se retiraron a través del Mundial, con lo que Luis Enrique ha tenido que probar nuevas figuras.



El próximo partido de la selección este año. Los anfitriones no se relacionan con el centro Sergio Ramos, descartado por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.



Luis Enrique apunta a las eliminatorias de la Eurocopa 2020, que se pondrán en marcha el año próximo.



“Soy optimista”, dijo el técnico. "Me encantaría que empaten Inglaterra y Croacia para jugar la Final Four, pero nuestro objetivo es el Campeonato de Europa y conseguir la clasificación con un grupo de jugadores jóvenes".